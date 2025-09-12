Handball N2 - Corte veut ouvrir son compteur points

La semaine dernière, Corte-Ile Rousse aurait mérité bien mieux qu’une défaite à Marseille. Partis sur les chapeaux de roue dès l’entame de la partie, les hommes d’Adrien Magne ont malmené leurs adversaires, pourtant grandissimes favoris de cette poule 6 du championnat de Nationale 2. Après avoir fait la course en tête durant toute la première période, ils ont malheureusement "plongé" dès la seconde. Tandis qu’ils revenaient dans le match, un fait de jeu les a privés d’une victoire, voire d’un nul. C’est donc avec une sacrée envie de revanche que le HB Corte-Ile Rousse va accueillir Istres ce samedi après-midi (15 heures).





L’an passé, cette formation istréennes était tombée à Corte (40-37) et la plupart de ses cadres ont quitté le club. Mais Istres et son centre de formation ont plus d’un joueur dans leur sac capable de relever le défi.





"Nous connaissons ces joueurs qui ne pratiquent pas du tout le même jeu que Marseille. Ils viennent de s’imposer à Antibes, autre favori de la poule. Autant dire que la relève a su trouver ses marques d’entrée de championnat. Ce sera difficile car c’est une équipe qui joue très haut en défense, à l’inverse de Marseille qui se contentait de protéger sa zone. Istres monte très haut sur les joueurs adverses pour récupérer les balles sur les transmissions. Nous ne sommes pas habitués à jouer contre ce genre d’équipe, même si nous les avons battus la saison dernière. Ce pressing permanent est fatigant, très usant. A nous de savoir conserve la balle, d’être propres dans les transmissions et d’être efficaces aux tirs, sans se précipiter. On sait que ce sera très compliqué, mais les gars ont besoin d’une victoire pour se lancer et pour se dire que le travail réalisé depuis la fin juillet est payant", a expliqué Adrien Magne, le coach.





Corte-Ile Rousse devra rééditer son match de l’an passé pour venir à bout de cette robuste formation istréenne, à savoir être agressifs en défense pour les empêcher de jouer. Cela avait bien fonctionné car ils avaient fait la course en tête avec le soutien du public. On se souvient que le Cosec était en fusion lors de cette rencontre de décembre dernier. Et le public aura, bien sûr, un grand rôle à jouer dans cette rencontre. « Nous comptons sur nos supporteurs pour faire du bruit et nous porter à la victoire », a conclu Adrien Magne.





Le groupe

Ribeiro, Sroka, Saura, Alfieri, GimenezMebarek, Lanfranchi, Pages, Pannequin, Aillaud, Berenyi, Galibert, Chamekh, Niang, Troussel, Rafini.



