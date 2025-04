Handball N2 : Corte ramène le nul de Bagnols (31-31)

Salle Les Eyrieux de Bagnols. Bagnols et Corte : 31-31 (mi-temps : 14-17).

Arbitres: MM. Atia et Gras.



Bagnols

Dupjachanec (15 arrêts), Prizot, Amblart (1), Therond (1), Mas (1), Tourraton (7), Sergeant, Rocha (2), Ferrer, Abdellaoui (1), Brisco (6), Arab, Juillet (8), Serpegini (4).





Corte

Lanery, Gimenez (1), Pannequin-Poggioli (1), Coggia, Rafini, Mebarek (3), Florian Galibert, Arnaud Galibert (3), Legrand (1), Rodier, Morato (3), Niang (15), Chamekh (3), Ribeiro (1 but, 13 arrêts).



Menés 3-1 à la 5e puis 6-2 à la 10e, les Cortenais revenaient à hauteur de Bagnols (8-8) à la 14e grâce à un Niang intenable ce samedi. Le pivot cortenais réussissait, en effet, à inscrire 15 buts dans cette rencontre pour 19 tentatives !

Ce match était complètement fou avec une équipe visiteuse qui prenait l'avantage à deux minutes de la pause par Gimenez 15-14. Des buts de Mebarek et Chamekh avec un arrêt de Ribeiro permettaient au HBC de rentrer aux vestiaires avec 3 buts d'avance : 17-14.





Malgré un but de Niang de retour des vestiaires, Bagnols revenait et reprenait l'avantage à la 35e pour creuser l'écart à 23-20 à la 41e. Niang, ainsi qu'un but du gardien Ribeiro, remettaient les deux équipes à égalité à 23-23. À quatre minutes de la fin, le suspense était à son comble tandis que Corte passait devant à 29-28, puis 30-29. Un quinzième but de Niang et un arrêt de Ribeiro mettaient Corte en position favorable pour s'imposer. Mais les Cortenais perdaient la balle en attaque. Bagnols en profitait pour partir en contre et arracher l'égalisation à deux secondes du terme: 31-31! C'est dommage pour Corte qui aurait pu empocher les trois points de la victoire à Bagnols...

Les Cortenais accueilleront Villeneuve-Loubet le 3 mai à 15 heures, avant de se rendre à Istres le 24 mai (17 heures) pour la dernière journée de ce championnat.