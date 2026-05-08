Handball N2 - Corte-Ile-Rousse veut conclure en beauté à la maison

A Gap, la semaine dernière, les joueurs cortenais se croyaient déjà en vacances, malgré les recommandations du coach Adrien Magne qui attendaient d’eux de rester mobilisés. Il avait d’ailleurs fixé un nouvel objectif dans ce championnat puisque le club était maintenu : prendre 9 points lors des trois dernières journées et donc faire beaucoup mieux que la saison passée ! Mais, durant le premier quart d’heure de jeu a détaillé Adrien Magne, « les garçons étaient au Club Med. Menés de 9 points ils n’avaient pas encore débuté leur match. Nos adversaires ont été insolents de réussite avec 14 buts pour 17 tirs. Mais, au fil des minutes ils sont entrés dans la partie et sont revenus au score tant et si bien que nous sommes rentrés aux vestiaires avec un seul but de retard. La deuxième période a été largement plus à notre avantage et nous sommes finalement imposés 32-31. Une partie de notre objectif est atteint. Nous avons 10 résultats positifs contre 9 la saison dernière ».





Cette avant dernière journée face à Guilherand-Granges (15 heures), les Cortenais n’auront qu’une idée en tête : faire tomber une autre grosse cylindrée à la maison, après Marseille. « Il est hors de question de baisser les bras avant la fin de la saison. Nous voulons profiter du fait que nous sommes libérés, que nous allons jouer une fois encore sans pression, pour développer notre meilleur handball. Ce sera aussi l’occasion de continuer à préparer la saison prochaine où nous espérons cette fois terminer dans la première partie du tableau puisqu’il nous faudra faire encore mieux que cette saison. Nous viserons les 6 premières places. Nous voulons avancer, progresser et nous avons envie de ces trois points. Ce sera une bataille rude et ce sera un match d’hommes ».





Certes, il y a la satisfaction d’être sauvés depuis deux journées, mais il y aussi la satisfaction d’avoir deux joueurs parmi les 10 meilleurs buteurs de ce championnat en l’occurrence Saura (6e) et Niang (8e). « Avant de parler de ces joueurs, je voudrais rajouter que nous sommes partis à Gap avec 12 handballeurs formés en Corse sur 14 joueurs. Au niveau des sports collectifs, je pense que c’est un sacré exploit que nous avons réalisé. Pour ce qui est de Saura, c’est un petit qui aurait dû jouer en pré-national à Miramas. Il n’y a pas que son talent. Nous lui avons donné de la confiance, le poste de numéro un et nous l’avons accueilli comme l’un de nos enfants. Le petit s’y est retrouvé et il est performant. Quant à Niang, il a confirmé sa bonne saison de l’an passé, mais il peut largement faire mieux avec, au moins, 30 buts supplémentaires ».





Le groupe sera composé comme suit : Ribeiro, Seif, Saura, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Chamekh, Galibert, Niang, Coggia

