Handball N2 - Corte-Ile Rousse entame sa saison à Marseille

Après une préparation sérieuse depuis le mois de juillet, les handballeurs de Corte-Ile Rousse s’apprêtent à entamer leur deuxième saison en Nationale 2 avec un premier déplacement des plus périlleux à Marseille. Certainement l’équipe favorite de ce championnat qui s’est encore renforcée avec la venue au poste de pivot d’un ancien joueur de première division.

Les hommes d’Adrien Magne ont terminé leur préparation la semaine dernière en Sardaigne et plus précisément à Sassari à l’occasion d’un tournoi. Ils y ont affronté une formation sarde de deuxième division ainsi qu’une équipe de première division qui va disputer le tour préliminaire de la coupe d’Europe dans quelques jours. Face à cette dernière, le HBC a résisté durant la première période, mais s’est ensuite incliné lourdement. « Malgré tout, nous avons fait preuve de beaucoup de courage dans cette partie qui fut un très bon match test pour nous. Malheureusement, il y avait bien trop d’écart pour espérer un résultat. En revanche face à la deuxième formation, équivalente à une N1 en France, nous avons été très bons et nous menions même 21-14 à la 42e minute. Mais nous avons joué de malchance avec Mebarek qui s’est blessé au menton. Dans la foulée nous avons perdu notre gardien, Lazslo Nagy, blessé au genou gauche, puis Beregni qui se blesse sur son aile gauche. D’ailleurs, ces deux derniers seront indisponibles pour une dizaine de jours au moins pour Beregni et deux mois pour Nagy. J’ai ensuite décidé de faire tourner le groupe pour donner du temps de jeu à tout le monde et surtout aux jeunes et finalement nous terminons à trois longueurs de nos adversaires. Mais ce fut une belle prestation de tout le groupe », a expliqué Adrien Magne.





C’est donc amputé de Beregni et Nagy que les handballeurs de Corte-Ile Rousse se rendront à Marseille ce samedi (17 heures) tandis que Saura reste incertain sur son aile gauche. « Nous savons par avance que cette rencontre sera très difficile pour nous d’autant que Marseille s’est encore renforcé cette semaine en enregistrant la signature d’Edgard Dentz. Un ancien professionnel de première division, à Istres notamment qui évolue au poste de pivot. Mais nous ne partons pas battus et nous voulons les embêter le plus possible dans cette rencontre. Et si nous ramenons des points, ce sera très bien. Entame de saison donc compliquée, mais sur un match tout est possible ».





Pour cette rencontre, Adrien Magne a retenu : Ribeiro, Sroka, Félix, Alfieri, Mebarek, Pages, Pannequin, Gimenez, Chamekh, Auillaud, Tousseil, Niang, Raffini et Saura, s’il est apte à tenir sa place.

