Hafsia Herzi reçoit le César de la meilleure actrice pour le film "Borgo"

La Corse s’invite à nouveau aux Césars. Vendredi soir, Hafsia Herzi a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans Borgo, réalisé par Stéphane Demoustier. Elle y incarne Mélissa, une surveillante pénitentiaire qui tente de s’intégrer dans la prison de Borgo, avant d’être accusée de complicité dans un double assassinat.



Inspiré d’un fait divers survenu en 2017 à l’aéroport de Poretta, où un double meurtre a été perpétré en plein jour, le film plonge au cœur de la complexité du milieu carcéral corse. À travers son personnage principal, Borgo explore la frontière ténue entre le devoir, les influences extérieures et la compromission.



Mélissa, surnommée Ibiza par les détenus en référence à une chanson de Julien Clerc, découvre les règles non écrites de l’île en arrivant avec son mari et ses deux filles. Son quotidien oscille entre rigueur professionnelle et empathie pour les prisonniers, avant qu’un détenu ne lui propose – voire lui impose – sa protection. Peu à peu, elle glisse dans une zone trouble, sans qu’il soit clairement établi si elle en a pleinement conscience ou si elle est victime d’un engrenage fatal.



Une consécration pour Hafsia Herzi

Plus de 15 ans après sa révélation dans La graine et le mulet (2007), qui lui avait valu le César du meilleur espoir féminin, Hafsia Herzi s’impose aujourd’hui avec ce rôle fort et nuancé. Pour Stéphane Demoustier, le réalisateur de Borgo, la comédienne était « la seule actrice avec suffisamment d’épaisseur » pour incarner cette femme prise au piège.



En recevant son César, l’actrice de 38 ans, également scénariste et réalisatrice, a exprimé son émotion : « Je suis très touchée et très émue (...) c'était une super aventure humaine. »