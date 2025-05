Gymnastique artistique féminine : plus de 300 jeunes à Ajaccio pour les championnats de Corse

Ambiance électrique au gymnase Jean Nicoli d’Ajaccio ce week-end, où s’est tenu le bouquet final de la saison régionale pour la gymnastique artistique féminine corse. À l’invitation du Comité Régional Corse de Gymnastique et du club hôte GC Paese Aiaccinu, plus de 300 jeunes gymnastes ont répondu présentes pour les championnats de Corse par équipes (Trophée Fédéral B et C, catégories 7/9 ans Honneur et Excellence) et en individuel performance pour les plus jeunes.



Les sept clubs GAF affiliés à la Fédération française de gymnastique (AG Balagne, GC Lucciana, Espoir Bastia, GC Valinco, Fium’Orbu Castellu Gym, AS Porto-Vecchio Gym, GC Paese Aiaccinu) étaient en lice, avec un total de 71 équipes et 20 individuelles engagées sur les différents agrès. Deux jours de compétition rythmés et intenses, où l’enjeu sportif n’a pas freiné l’enthousiasme d’une jeune génération prometteuse.



Au classement par équipes, le GC Paese Aiaccinu, organisateur de l’événement, a dominé les débats en remportant cinq titres régionaux. Le Fium’Orbu Castellu Gym en décroche deux, tandis que l’AS Porto-Vecchio s’adjuge une victoire collective. En individuel, chez les 7/9 ans, c’est la jeune Luna-Alma Honceru (AS Porto-Vecchio) qui l’emporte, devançant de justesse Kallista Ruggieri (GCPA) et Angelina Boutet (GC Lucciana). Un podium très serré, les trois gymnastes se tenant en moins d’un point.



Pour les encadrants, cette édition 2025 est marquée par une énergie nouvelle. « Cette compétition illustre le vent de fraîcheur qui souffle actuellement sur la gymnastique corse. Cette génération, moins marquée par le Covid, arrive avec beaucoup de motivation et d’ambition », observe l’un des organisateurs. « Certaines gymnastes, malgré leur jeune âge, n’hésitent pas à tenter des éléments techniques exigeants. C’est très prometteur pour la suite. »