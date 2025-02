Gymnastique : 200 jeunes athlètes découvrent la compétition à Propriano et Bastia

Réparties par année de naissance, les jeunes athlètes, âgées de 6 à 8 ans, ont évolué sur les plateaux de compétition du Gymnastique Club du Valinco à Propriano et du club Espoir Bastia. Objectif : valider leurs acquis techniques à travers dix ateliers axés sur l’équilibre, la coordination, la force et la souplesse.

Encadrées par leurs entraîneurs, elles ont enchaîné dix ateliers mêlant équilibre, coordination, force et souplesse. « Ce type de rencontre permet aux enfants de valider leurs compétences en gymnastique et d'appréhender les enjeux d'une compétition », explique Cécile Leonetti, entraîneur au Gymnastique Club du Valinco.

À Propriano, les jeunes athlètes venues de Porto-Vecchio et d’Ajaccio ont pu évoluer sous les encouragements du public, tandis qu’à Bastia, les gymnastes de Ghisonaccia, de Balagne et de Lucciana ont pris part aux épreuves dans une ambiance sportive et conviviale. « Une belle réussite pour la gymnastique sur notre île, qui prouve une fois de plus que la discipline continue d’attirer et de former de jeunes talents dans un esprit de bienveillance et de dépassement de soi », poursuit Cécile Leonetti.