Guy Orsoni condamné à 13 ans de prison pour avoir voulu se venger de la bande rivale du "Petit Bar"

Guy Orsoni, figure du "clan" du même nom, a été condamné à 13 ans de prison et un de ses proches, Antò Simonu Moretti, à 12 ans de prison jeudi par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir voulu tenter d'assassiner en 2018 Pascal Porri, de la bande rivale corse du "Petit Bar". Pour les deux hommes, la décision s'accompagne d'une peine de sureté de moitié.



"Ils avaient demandé 15 ans, ils ont baissé de deux ans", a expliqué Me Camille Romani, avocat de Guy Orsoni, en rappelant les réquisitions du procureur qui avait demandé 15 ans de prison, assorti d'une peine de sureté des deux tiers pour son client.

Les "magistrats ne se sont pas comportés comme des hommes et des femmes de justice, mais comme de vulgaires justiciers", a déclaré Me Romani, affirmant qu'il envisageait "très sérieusement de former appel à ce jugement que nous considérons comme profondément injuste".



Guy Orsoni, fils de l'ex-leader nationaliste Alain Orsoni reconverti dans les affaires, est présenté par la police comme "une personnalité saillante du banditisme corse".

Le 19 octobre 2018, il avait été interpellé à Ajaccio alors qu'il circulait sur une moto volée, en compagnie d'Anto Simonu Moretti. Les deux hommes, en treillis, portaient des sacs contenant des armes et des cagoules et circulaient à proximité du domicile de Pascal Porri, membre présumé de la bande criminelle dite du "Petit Bar".

Pascal Porri, 52 ans, est de son côté mis en examen dans une enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni en septembre 2018.



Condamné pour extorsion, recel et associations de malfaiteurs, Pascal Porri a aussi écopé de six ans de prison pour une tentative d'assassinat visant Alain Orsoni en 2008.