Guy Bedos était un amoureux de Lumio et de la Balagne

La triste nouvelle est tombée ce jeudi 28 Mai. Le célèbre humoriste, comédien et réalisateur s'est éteint à l'âge de 85 ans. C'est son fils Nicolas qui a rendu publique cette information.

En Corse, et plus particulièrement à Calvi et Lumio, nombreux sont ceux aujourd'hui à pleurer l'ami.

Très proche de l'humoriste, Alexandre Rutily, propriétaire du "Matahari" sur la plage de Lumio, fief de Guy Bedos, ne cachait pas sa peine à l'annonce du décès de l'artiste.

" Avec Guy nous étions très liés. C'est moi qui suis à l'origine de l'achat de sa maison en 1995. Le "Matahari" c'était sa seconde maison. De chez lui, à quelques centaines de mètres, il venait avec sa petite lampe électrique, passait de tables en tables avec un mot gentil pour chacun.

Je me souviens d'un repas que j'avais organisé pour lui et Jean-Paul Belmondo.

Il adorait la Balagne, ça lui rappelait son Algérie natale.

Après avoir vendu la maison, il a continué à venir en Corse avec son épouse Jo, ses enfants Nicolas et Victoria. Il louait à Lumio ou à Calenzana.

L'été dernier encore il est venu et a dîné chez moi. Je l'avais trouvé très fatigué.

C'était un grand Monsieur d'une grande gentillesse et fidèle en amitié.

Je suis profondément peiné. J'ai aussitôt envoyé un message à son épouse".





Guy Bedos ne manquait jamais de mettre la Corse en avant. On se souvient notamment de sa participation à des émissions comme "Vivement dimanche" avec Michel Drucker en direct du port de plaisance de Calvi, de son passage en 2017 dans un Spécial Balagne à Calvi de " Midi en France", son interview au Matahari avec Alexandra Sublet, et en bien d'autres occasions.

Dans son autobiographie en 2015, il avait révélé qu'il avait été contraint de vendre sa maison de Lumio pour survivre et qu'il avait du faire face à plusieurs procès pour diffamation et autres.

Proche de Michel Boujenah et de Muriel Robin, ils se retrouvaient souvent en Balagne.

Son entourage annonce que ses obsèques seront célébrées à Lumio.





En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à son épouse Joëlle, à ses enfants Leslie, Mélanie, Nicolas et Victoria ses sincères condoléances.