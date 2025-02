Grippe et Covid en recul, la bronchiolite résiste en Corse

Le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, publié le 12 février, confirme la tendance à la baisse des épidémies de grippe et de Covid-19 en Corse. Les passages aux urgences diminuent, et les hospitalisations pour syndrome grippal chutent. Seule ombre au tableau, la bronchiolite reste très présente chez les enfants de moins de deux ans, maintenant l’île en alerte.



Grippe : la décrue se poursuit

Entrée dans sa huitième semaine d’épidémie, la grippe recule nettement. Les consultations en ville et les passages aux urgences sont en forte diminution. Entre les semaines du 3 au 8 février, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal a baissé de 10 %, passant de 148 à 133. Le taux d’hospitalisation, lui, est tombé à 9,7 %, contre 21,6 % la semaine précédente.



Bronchiolite : la Corse, seule région encore touchée

La bronchiolite reste préoccupante chez les jeunes enfants. Si les consultations en ville baissent, l’activité hospitalière reste stable, voire en hausse. En semaine 06, 75 % des enfants hospitalisés après un passage aux urgences pour bronchiolite avaient moins de deux ans, un chiffre en nette augmentation par rapport à la semaine précédente (33 %). Selon Santé publique France, la Corse est la dernière région de France métropolitaine encore en phase épidémique.



Covid-19 : l’accalmie se confirme

L’épidémie de Covid-19 poursuit son recul. Les consultations pour suspicion de Covid et les passages aux urgences restent faibles. Sur 37 tests réalisés, un seul s’est révélé positif en semaine 06. Une diminution continue de la circulation du SARS-CoV-2 est également observée dans les eaux usées de l’île, confirmant la tendance à la stabilisation.