Grève du 31 janvier contre la réforme des retraites : à quoi s'attendre en Corse ?

Coté train, le réseau ferroviaire sera aussi impacté par le mouvement de grève interprofessionnel sur la réforme des retraites. Durant cette journée, les Chemins de Fer de la Corse pourront proposer une offre de service uniquement sur le périurbain Bastiais.

Aucun moyen de substitution par autocar ne sera mis en place pour les autres circulations.

A Ajaccio, Muvistrada informe ses usagers que s informe ses usagers que s uite aux mouvements de grève d'importantes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau de bus



Cliquez ici pour consulter les horaires :de grève d'importantes perturbations sont attendues sur l'ensemble du réseau de bus

Après un premier jour de mobilisation jeudi 19 janvier, les principaux syndicats français ainsi que les syndicats étudiants, ont appelé à une mobilisation encore plus massive mardi 31 janvier contre la réforme de retraites. Ils espèrent venir à bout de cette réforme qu’ils jugent "injuste" et de sa mesure phare : le report de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans.Plusieurs manifestations sont prévues dans toute la France, dont deux en Corse, à Bastia à 10 heures devant le Palais de Justice ainsi qu'à Ajaccio à 14h40 devant la gare, et un appel à la grève a été lancé. A quoi faut-il s'attendre ? On fait le point.Dans les transports, la journée de mardi s’annonce difficile. Suite au préavis de grève déposé par les marins toutes les traversé entre la Corse et le continent du 21 janvier et du 1er février de la compagnie maritime Corsica Linea seront perturbées. Toutes les informations sont disponibles & régulièrement mises à jour sur la page « Info Lignes & Horaires » de leur site internet : https://www.corsicalinea.com/ reserver/infos-lignes-et- horaires . Des campagnes de SMS et d'appels sont actuellement en cours afin d'informer les passagers concernés.Dans les établissements scolaires de perturbations sont aussi à prévoir. Dans un communiqué les organisations syndicales (Sud éducation, FERC-CGT, FSU, FNEC-FP-FO, Sud recherche EPST, solidaires étudiant-es, Unsa éducation, SGEN CFDT, SNALF, UNEF, MNL, FAGE) ont annoncé un appel aux personnels à "amplifier la grève". Le Snuipp-FSU premier syndicat du primaire , prévoit que la moitié des enseignants premier degré seraient grévistes demain.Jeudi 19 janvier, l'académie de Corse avait fait état d’un taux d’enseignants grévistes de 55,91 % dans le primaire et de 43,06 % dans le secondaire (collèges et lycées) et de 41,77 % de grévistes parmi les personnels non enseignant de l’Éducation nationale.Dans les raffineries, l'arrêt des installations est à exclure mais, comme lors de la grève du 19 janvier, les expéditions de carburants seront bloquées vers les dépôts, préviennent les syndi-cats. Aucune difficulté d'approvisionnement en carburant devrait intervenir en Corse.