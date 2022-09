Grève du 29 septembre : A Bastia, la mobilisation rassemble entre 200 et 300 personnes

Quelques centaines de personnes ont défilé dans les rues de Bastia, ce jeudi 29 septembre, pour réclamer, comme partout en France, une augmentation des salaires face à l'inflation et l'abandon de la réforme des retraites. « Il faut augmenter les salaires et non l’âge de départ à la retraite » pour la CGT qui avance une inflation qui pourrait flirter avec les 10% d’ici la fin de cette année.



« En Corse, la situation est dramatique pour beaucoup » souligne Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT Haute-Corse, « c’est en effet en Corse que les salaires sont les plus bas, que la précarité est la plus forte. Il faut que le patronat corse réagisse »



Les revendications sont similaires à la FSU. « Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d’indice n’est pas satisfaisante car l’inflation atteint 8% » explique Fabien Mineo de la FSU Haute-Corse. « On demande déjà un rattrapage du pouvoir d’achat de 300€ pour tous les enseignants, de suite. 2ème point important de lutte, c’est la réforme des retraites. Le gouvernement va tenter un passage en force ». Concernant la mobilisation ? « Les gens sont exaspérés mais la mobilisation est dure à mettre en place. Les personnes sont résignées et se demandent si faire un jour de grève peut servir à quelque chose ».



Pour Gilles Gassman, responsable Solidaires aux Finances Publiques à Bastia : « Aujourd’hui on assiste à un écrasement de la grille des salaires avec la non-augmentation du point d’indice. On sent bien que des collègues tirent la langue surtout au niveau des petits salaires. »



Parti vers 10h20 du Palais de Justice, le petit cortège a vite rejoint le boulevard Sébastiani où, devant le bureau de poste central, les postiers CGT avait organisé un autre rassemblement pour des problèmes de réorganisation. « Nous sommes là nous aussi pour les salaires et les retraites mais aussi pour alerter usagers et salariés de La Poste sur les dangers qui nous menacent comme fermetures de bureaux, transformation et retrait de La Poste dans le rural » souligne Stéphane Romiti, responsable CGT de la Poste de Haute-Corse. « Il y a des projets de réorganisation en Haute-Corse avec forcément une baisse significative des effectifs et des incidences sur le format et les horaires des bureaux de poste. Aujourd’hui on alerte les élus sur ces points car on veut être dans la transparence. Salariés, élus et population, unis peuvent influer sur les choix de La Poste. »



Les partis politiques étaient eux aux abonnés absents. Tous ? Non, car les irréductibles du PCF, Michel Stefani en tête, avaient pris place dans le défilé. « La cherté de la vie en Corse et les bas salaires rendent la vie quotidienne d’une large part des ménages populaires toujours plus difficile » indique le secrétaire général du PC de Corse. « Malgré cette situation et les inégalités qui se creusent irrémédiablement depuis 30 ans le cycle de discussions institutionnelles entre les élus territoriaux et le gouvernement n’aborde pas concrètement ce sujet. De nouvelles attaques frontales contre la protection sociale que ce soit sur la question des retraites ou sur l’assurance-chômage sont annoncées par le gouvernement Macron Borne. Le monde du travail et de la création, les forces populaires sont les seuls à même de modifier cette situation, inverser les politiques publiques en faveur du progrès social, des salaires et de l’égalité salariale homme femme, de l’emploi et des services publics, de la santé et du logement social »