Grève du 24 janvier : Avocats, enseignants, retraités, syndicats et gilets jaunes mobilisés à Bastia

A l’intersyndicale CGT/FO/FSU/STC s’étaient joints aussi les avocats du barreau de Bastia, les douaniers garde-côtes, le syndicat « Solidaire » des finances, le Parti Communiste, des gilets jaunes, des lycéens.

Juste avant que le cortège ne s’ébranle en direction de la préfecture, les avocats du barreau de Bastia se sont un instant joints au rassemblement.



«Nous sommes en grève depuis 15 jours contre cette réforme qui va énormément nous pénaliser » déclarait maître Filippini. «Mais nous nous élevons aussi contre le projet de réforme de la justice qui est en cours. Une réforme qui se fait sans aucun débat ni avec le parlement, ni avec les avocats. Aujourd’hui on veut dégager la moitié des avocats et les magistrats seront eux regroupés dans des pôles. Avec cette réforme c’est tout le fonctionnement de la justice qui peut changer avec la fin de l’accès libre aux avocats. Tout ceci va une nouvelle fois pénaliser les pauvres. Dans aucun pays du monde une telle réforme n’a été faite pour dégager 50% des avocats. Nous demandons un vrai débat. Et après on décidera. Quant à la grève nous nous réunirons lundi à Bastia pour les suites à donner au mouvement »



Retour en images sur cette matinée de protestation.