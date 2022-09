Grève des contrôleurs aériens : plusieurs vols annulés en Corse ce vendredi

EJ EJU4358 08:40 vers LYON Annulé

EJ EJU3718 10:00. vers PARIS CDG Annulé

EJ EJU1796 11:50 vers BORDEAUX Annulé

Air Corsica XK130 16:05 vers LYON Annulé

Volotea V72603 21:25 vers NANTES Annulé

EJ EJU4357 08:10 depuis LYON Annulé

EJ EJU3717 09:30 depuis PARIS CDG Annulé

EJ EJU1795 11:20 depuis BORDEAUX Annulé

Volotea V72602 20:55 depuis NANTES Annulé

Air Corsica XK131 22:55 depuis LYON Annulé



FIGARI

EJ. U3732 vers Paris CDG



TV. F7377 vers Nantes

EJ U3731 depuis Paris CDG

TV. F7376 depuis Nantes

Marseille 16h15

Paris Orly 17h50



Nice 15h45

Paris Orly 17h05

Le trafic aérien va fortement tourner au ralenti en France, ce vendredi 16 septembre. Après un préavis de grève déposé par un syndicat de contrôleurs aériens, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) française avait demandé, mardi, aux compagnies aériennes de "réduire leur programme de vols de 50%" pour vendredi, "en France métropolitaine et Outre-mer". En cause, un mouvement social à l'appel du principal syndicat de contrôleurs aériens, qui réclame des augmentations de salaires et des embauches. Air France a ainsi annulé 55 % de ses vols court et moyen-courriers, easyJet a supprimé plus de la moitié de ses vols, Transavia ne pourra pas assurer plus de 140 vols et d'autres compagnies ont réduit leur programme de vols.Voici la liste des annulations de vols en Corse​Les horaires de l'aéroport de Bastia-Poretta n'ont pas été communiqués.