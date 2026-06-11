Grève chez Kyrnolia : les représentants syndicaux reçus par la direction

Ils avaient prévu de muscler leur action et d’organiser une manifestation dès les premières heures de la matinée au rond-point de la gare. Mais alors qu’un mouvement de grève illimitée a été lancé à l’appel de la CGT depuis mardi, les représentants syndicaux de Kyrnolia sont finalement reçus par la direction de l’entreprise ce jeudi matin.



Pour rappel, les salariés grévistes dénoncent notamment une procédure disciplinaire engagée par la direction de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone-Corse contre un délégué syndical.



Une procédure qui s’inscrirait de plus dans un contexte social tendu marqué notamment par un important mouvement social intervenu en juillet 2025, suite auquel un protocole d’accord avait été signé, mais jamais réellement mis en place selon la CGT.