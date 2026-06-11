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Grève chez Kyrnolia : les représentants syndicaux reçus par la direction


MP le Jeudi 11 Juin 2026 à 10:27

Alors qu'une manifestation des salariés grévistes était prévue ce jeudi matin à Ajaccio, les représentants syndicaux de Kyrnolia sont finalement actuellement reçus par la direction de l'entreprise. Une rencontre qui intervient au troisième jour d'un mouvement de grève illimitée lancé par la CGT.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
Ils avaient prévu de muscler leur action et d’organiser une manifestation dès les premières heures de la matinée au rond-point de la gare. Mais alors qu’un mouvement de grève illimitée a été lancé à l’appel de la CGT depuis mardi, les représentants syndicaux de Kyrnolia sont finalement reçus par la direction de l’entreprise ce jeudi matin.
 
Pour rappel, les salariés grévistes dénoncent notamment une procédure disciplinaire engagée par la direction de la Compagnie des Eaux et de l’Ozone-Corse contre un délégué syndical. 
 
Une procédure qui s’inscrirait de plus dans un contexte social tendu marqué notamment par un important mouvement social intervenu en juillet 2025, suite auquel un protocole d’accord avait été signé, mais jamais réellement mis en place selon la CGT. 




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