Grève à La Poste d’Afa-Baleone : une médiation engagée mais la mobilisation se poursuit

Les discussions ont repris ce lundi entre La Poste et les agents du centre de distribution d’Afa-Baleone, en grève depuis la fin du mois de mars. Obtenue en fin de semaine dernière, la médiation réclamée par les salariés a été engagée avec une première session réunissant représentants syndicaux et direction. Si la CGT FAPT, qui porte le mouvement, estime que « le dossier a très peu avancé », elle reconnaît que cette journée d’échanges a permis de faire émerger « des pistes de déblocage ». « La Poste s'est engagée à faire une proposition, dans les 48 heures, au niveau du pouvoir d'achat », précise Rudy Albertini, secrétaire régional de la CGT FAPT. « Concernant les emplois, nous étions en attente d'un audit, qui sera réalisé via un groupe de travail réunissant la direction et les personnels grévistes dans les deux prochains jours. »



Parallèlement aux négociations, les agents grévistes se mobiliseront dès mardi matin en soutien à cinq de leurs collègues assignés à comparaître devant la justice pour « faits d'occupation et de blocage du site d'Afa-Baleone ». « Une mobilisation de soutien est prévue, avec un appel lancé à l'union départementale interprofessionnelle et aux personnels des autres sites de La Poste dans la région », indique Rudy Albertini.



Une rencontre informelle est également programmée dans l’après-midi pour discuter des premières propositions de l’entreprise. Toutefois, le syndicat reste prudent sur l'issue de ces discussions. « On a bien compris que rien ne se ferait sans l’aval de Paris », souligne Rudy Albertini.



La médiation se poursuivra mercredi en fin d’après-midi avec une nouvelle session. Les agents espèrent des avancées concrètes. « Il va falloir être patients, mais nous sommes déterminés. Nous souhaitons vraiment avancer dans la négociation pour envisager une reprise dans des conditions acceptables », affirme Rudy Albertini. En attendant, « tout reste bloqué jusqu’à jeudi », précise-t-il.



De nouvelles négociations sont également prévues vendredi. Les agents souhaitent qu’un compromis soit trouvé rapidement après plus d'un mois de conflit. « Si une proposition sur la perte de pouvoir d'achat se concrétise, il serait dommage de ne pas saisir l’opportunité et de ne pas se mettre autour d'une table, quitte à y passer 24 heures. Après un mois de mobilisation, chaque journée compte », insiste Rudy Albertini.



Malgré quelques avancées, les agents restent méfiants face à l'attitude de l'entreprise. « Nous n’avons pas ressenti une réelle volonté de sortir rapidement de la médiation », regrette Rudy Albertini. « Tous les négociateurs de la CGT et des salariés étaient prêts à s’engager, y compris à rester autour de la table 72 heures s’il le fallait. Mais ce n'était manifestement pas l’intention de l’entreprise. À un moment, il était même question de se revoir seulement lundi prochain, ce qui nous a contraints à hausser le ton pour obtenir un nouveau rendez-vous dès mercredi. »