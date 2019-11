Grève des facteurs de Bastia : la CGT monte au créneau

"Pendant le mouvement social qui touche la distribution postale de Bastia CAP PDC1, le courrier n’est plus en sécurité et distribué en partie par des personnes qui ne connaissent pas les tournées, voire ne sont même pas du métier !





Pendant ce temps La Poste reste invisible et muette, personne ne daigne rencontrer le personnel. Egale à elle-même dans les conflits, La Poste préfère payer un huissier dès 6 heures du matin que discuter avec ses collaborateurs en grève.

Loin de s’enliser comme le prétendent certains médias, ce conflit prend de l’ampleur et en continuant pourrait bien faire tache d’huile sur la région.





A ceux qui chercheraient une justification à ce combat, qu’ils sachent que La Poste veut reprendre 10 emplois sur 40 à Bastia Cap et que les postiers grévistes défendent les emplois locaux présents et à venir."