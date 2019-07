Gravona : L ‘Associu pa a difesa di U Celavu reprend ses mercati nustrali

Le projet de l'association Associu pa a difesa di U Celavu est d’étendre ces marchés tout au long de l'année et bien entendu les maintenir au centres de villages. « Nous voulons redonner à nos villages la place qui leurs revient en invitant les Ajacciens et les amateurs de produits authentiques à venir nous rencontrer directement dans notre environnement. - commente le président de l’Association - Une sortie au marché permettra aussi de se baigner dans la Gravona, visiter la Cupulata à Veru, le sentier du Patrimoine, les parcours aventures de Veru et Vizzavona, les édifices classées de la vallée ,et emprunter les multiple sentiers de randonnées autour de chaque villages,et,aller se rafraîchir à Vizzavona. »







Cette démarche poursuit son bonhomme de chemin en trois ans l’associe est passée de 3 marchés à 9 aujourd'hui.



« Notre volonté et de mettre en valeur le potentiel de notre région tout au long de l'année,faire découvrir nos villages ,et susciter au près de la jeunesse l'envie de produire de créer des exploitations et de nous accompagner,dans notre démarche. »







Les personnes intéressées trouverons dans ces marchés uniquement des produits locaux,directement issus du travail de nos producteurs et artisans.







« Cette année nous avons le plaisir de proposer à partir du 14 juillet à Ucciani un stand de « carne Corsa » et ...du poisson frais directement issus de la pêche local. »











Pour participer en tant que producteur ou artisans , il n'y a aucune contrepartie financière. Il faut être producteurs, artisans, en priorité, issus du Prunelli Gravons et adhérer à notre projet.







Les prochains marchés se dérouleront, le 14 juillet in Auccia, place de l’église et le samedi 20 juillet à Carbuccia en nocturne de 18h30 à 21 heures au centre du village .







Possibilité de restauration dans chaque village,présence de bars et restaurants.La restauration sur place au sein du marché.







Pour rester informés sur les dernières actualités l ‘association a ouvert une page Facebook « i marcati nustrale di a Gravona »