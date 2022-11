Grande Guerre : Un livre qui rend hommage à la mémoire des Poilus calvais

- La Ville de Calvi vous a mandaté pour réaliser un ouvrage consacré aux Poilus de Calvi, morts pendant la Grande Guerre. Vous avez commencé ce travail il y a environ trois ans et ce 11 novembre vous le présentez à la ville et à la Corse . Pourquoi est-il important le devoir de mémoire ?

- Nous sommes dans une société où tout va très vite. À l’ heure des réseaux sociaux et de la fibre, l’information circule vite et l’on ne prend plus assez le temps pour l’assimiler et la comprendre. Concernant la Grande Guerre, il n’y a plus de Poilus survivants. Cette absence rend dans notre inconscient cette période de l’histoire comme lointaine et imperceptible. I l d e notre devoir de véhiculer cette histoire afin de la transmettre aux futures générations. La guerre contre l’ oubli sera un combat difficile à mener…



- Que retrouve t-on dans ce livre ?

- C’est une photographie de Calvi face à la Grande Guerre. On y trouve toutes les actions de solidarité réalisées par la municipalité au niveau local et national, les biographies des Poilus morts pour la France inscrits sur le monument aux morts. On y trouve également les biographies des 12 Poilus oubliés dont les noms ont été ajoutés et dévoilés ce 11 novembre 2022. Il y a le récit de l’histoire du monument aux morts avec un focus sur la statue de Frémiet , u n historique succint d u 173e Régiment d’infanterie (« le régiment des Corses »), un récit sur le torpillage du Balkan en 1918 au large de Calvi et un hommage et une pensée aux Poilus survivants de la cité.



- Comment avez-vous procédé dans votre recherche ?

- C’est un travail d’enquêteur qui se réalise en partie dans les centres d’ archives, mais également sur le terrain. À partir du monument aux morts, je réalise les biographies des Poilus. Mais avec l’étude des divers documents, on arrive à retrouver des poilus oubliés ou de nouvelles informations inédites.



- Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face ?

- La première difficulté a été une conséquence du Covid avec la fermeture de nombreux centres d’archives. Étant de Nîmes, l e Covid m’a empêché de venir plus souvent à Calvi. Sinon, la principale difficulté dans une telle recherche réside sur l’état de conservation ou l’existence même de certaines sources d’archives. On peut facilement dans une situation de blocage s’il manque tel ou tel document.



- Vous aviez lancé un appel aux descendants des Poilus pour avancer dans vos recherches et le compléter. Avez-vous été entendu ? Avez- vous pu trouver des souvenirs, des photos susceptibles d'illustrer d’enrichir votre livre ?

- Sur ce sujet, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toute la population calvaise qui s’est mobilisée et m’a aidé dans mes investigations. Sans eux, le livre n’aurait pas pu sortir des presses. La disponibilité des élus et des employés municipaux m’a été d’une aide très précieuse dans mes recherches et notamment dans l’organisation des permanences en mairie. Je n’oublie pas le rôle important des médias corses qui ont relayé fidèlement mes recherches depuis le début de cette aventure. Si mon travail peut paraître un exercice solitaire, c’est avant tout une aventure humaine qui concerne et mobilise toute la population d’une ville. De nombreux documents familiaux, grâce aux familles, ont pu servir d’illustration dans mon livre.



- Les noms de 12 poilus s upplémentaires maire s seront inscrits sur le monument aux morts de Calvi. Peut-on dire que c’est grâce à vos recherches si ces noms ne sont pas tombés dans l’oubli ?

- C’est surtout grâce à la confiance que monsieur le maire m’a donnée en me confiant ces recherches sur sa commune. Au fil de mes investigations, de nouveaux noms de Poilus sont apparus au grand jour. C’est en vérifiant le contexte des décès et l’attribution de la mention de Mort pour la France que j’ai pu établir cette liste de 12 noms. Et je suis très heureux que leurs noms puissent retrouver ceux de leurs camarades sur le monument aux morts de Calvi.



- À l’occasion des 100 ans du Monument aux Morts, vous donnerez une conférence ce vendredi 11 novembre à 16h dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville sur le thème « Calvi 14-18 ~ Mémoires de Poilus ». L’occasion pour vous de présenter ce livre ?

- La conférence est découpée en deux parties , la première traite du devoir et un travail de mémoire, et la deuxième partie seront une présentation de chaque partie du livre. À l’issue de la conférence, ce sera la présentation officielle du livre avec séance de dédicace.



- Peut-on dire que votre travail de recherche est terminé ou vous allez continuer à travailler sur ce sujet en Balagne ?

- Un travail de recherche n’est jamais terminé, il y a toujours de nouvelles informations qui permettent d’enrichir un livre. L’histoire n’est jamais figée. Il n’est en effet pas impossible que mes investigations se poursuivent en Balagne, en effet des municipalités m’ont contacté et seraient éventuellement intéressées par la réalisation d’un livre. Si des communes souhaitent réaliser un tel travail de mémoire sur leur commune, je suis à leur entière disposition pour en discuter.