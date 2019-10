Grand succès pour a festa di e streghe in Calinzana

Ce 31 octobre, comme pour tous les autres est une date incontournable pour la Fête d'Halloween, et ce pour la simple raison que celle-ci trouve son origine des îles anglo-celtes et principalement d'Irlande.

Cette date du 31 octobre représentait il y a plus de 3000 ans en arrière, le dernier jour du calendrier celte. Cette dernière nuit de l'année était consacrée au Dieu de la Mort, Samain.



La légende raconte qu'en cette nuit particulière, les esprits et autres ectoplasmes revenaient sur terre dans le but de rendre visite aux vivants.



On ne sait si cette légende dit vrai, mais ce qui est certains, c'est que ce jeudi 31 octobre à Calinzana, les esprits et autres s'opposaient farouchement au diable et qu'il y avait de l'électricité dans l'air, avant que Dame Météo ne se déchaîne en arrosant copieusement les protagonistes.



Mais, à Calinzana et avec l'association Cal'in Festa, il en fallait beaucoup plus que cela pour gâcher la fête.



Avec la complicité de la Municipalité, c'est en effet dans la salle du Préau, sous l'Hôtel de Ville que tous avaient rendez-vous pour une monstrueuse séance de maquillage où nul n'a manqué d'imagination pour impressionner.



Une séance qui dans la joie et la bonne humeur était entrecoupée de musique, de chant et d'un grand spectacle.



Chauffés à blanc, à l'issue, tous étaient prêts pour la grande parade.



Précédés d'un char, enfants, parents et curieux parcouraient les rues de la commune, avant de rejoindre la place de la mairie où sous une pluie de bonbons, monstres, sorcières et squelettes se voyaient offrir un goûter, avant de participer à bien d'autres animations.