Grand Bastia : le bus désormais gratuit pour 10 000 personnes

Dans le cadre du renouvellement de la délégation du service public (DDSP), la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) a fait le choix, en raison de la crise sociale actuelle, de revoir le plan tarifaire de son réseau de bus ViaBastia. « Avec l’augmentation du prix des carburants et du coût de la vie, nous avons voulu pouvoir offrir la gratuité des transports aux personnes ayant le moins de ressources », explique Louis Pozzo-di-Borgo, président de la Cab. De 5 000 bénéficiaires de la gratuité du bus, la nouvelle politique permet de porter à 10 000 le nombre de personnes concernées.



Qui est concerné par la gratuité ?



Les personnes dont le quotient familial est inférieur à 1 000 euros pourront prétendre à la gratuité de l’abonnement ainsi que les personnes à mobilité réduite. Ainsi, un couple ayant au total 3 000 euros de revenus pourra bénéficier de la gratuité du bus.

Aussi, une nouvelle tarification préférentielle est-elle désormais appliquée selon le quotient familial. Les personnes comprises entre 1000 et 1250 paieront un tarif réduit de 15 euros par mois ou120 euros à l’année. Les personnes dont le quotient est compris entre 1250 et 1500 paieront quant à elles 21 euros par mois ou 168 euros l’année. Les moins de 21 ans paieront 97 euros l’année ou 11 euros par mois.

Cette politique sociale coûtera 250 000 euros à l’intercommunalité.



La possibilité de se rendre à Siscu



Faire un Biguglia-Siscu en bus sera désormais possible huit fois par jour. La ligne C a été étendue pour desservir la commune du Cap Corse. « C’est une grande journée pour notre commune », se félicite Ange-Pierre Vivoni, maire de Siscu, commune qui était, il y a une quinzaine d’années, déjà desservie par le bus et dont les liaisons s’étaient finalement arrêtées. Mais que les utilisateurs de la ligne C ne s’inquiètent pas, la desserte de ce nouvel arrêt n’aura aucun impact sur les horaires du bus puisqu’auparavant, au terminus, une halte de 5 minutes était effectuée.