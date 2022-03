Grand Ajaccio : la Capa renouvelle ses réseaux d’eau et d’assainissement

Préparer l’avenir en favorisant la transition écologique et en même temps procéder à un renouvellement progressif des réseaux d’eau et d’assainissement en prenant en compte l’évolution démographique du territoire, tel était l’objectif de la CAPA qui a finalisé, dans cette perspective, ce mardi 15 mars, des opérations d’envergure.

La première concernait la déconnexion de l’actuelle station d’épuration d’Afà et le raccordement des eaux usées à celle de Campo del Oro. « Une nécessité, rappelle Antoine Vincileoni, maire de Villanova et vice-président de la CAPA en charge de l’eau et de l’assainissement, la station d’épuration d’Afà n’était plus en mesure de supporter l’accroissement de population. Elle était établie pour 19 00 habitants et nous en sommes à 3 500, la situation ne pouvait plus perdurer. Nous avons donc raccordé l’ex-station d’Afà à celle de Campo del Oro, ce qui a nécessité la pose d’un réseau de plus de 4 kilomètres. »





Autre point important, le renouvellement de réseaux d’eau sur le territoire de la CAPA à travers neuf opérations réalisées à Ajaccio, Cuttuli, Valle di Mezana, Alata, Sarrola, Villanova et Tavacu. « Ces opérations, ajoute l’élu, ont été réalisées dans le cadre du plan France Relance et avec l’Agence de l’eau, la CdC intervenant financièrement dans ce Plan, il y a eu, ainsi, l’amélioration des réseaux d’eau potable, dont certains étaient vétustes. Nous avons remis en état dans un délai assez court avec l’effort de France Relance, l’Agence de l’Eau (400 000 euros soit 50%), la CdC (240 000 euros soit 30%) la CAPA ayant pris en charge les 20 % restants (16 0000 euros. »





Ces opérations s’inscrivent dans une logique de préservation de la ressource en eau et l’amélioration de la qualité des rejets en milieu naturel. Des mesures où l’Agence de l’Eau s’implique « Notre but est de protéger l’eau dans on milieu naturel, explique Annick Mièvre, Directrice Régionale zone Rhône, Méditerranée, Corse, pour que les eaux soient en bon état comme le demande la directive européenne. Cela implique que l’on ait de l’eau en quantité suffisante dans les rivières et les zones humides. Avec l’impact du changement climatique, on sait que le cycle de l’eau est perturbé et comme nous avons de moins en moins, l’été et même avant ou après, l’enjeu consiste à économiser l’eau. »





Pour cet été, les prévisions ne semblent guère rassurantes dans l’île. « On a une pénurie d’eau depuis une année en Corse, ajoute la Directrice Régionale, les réserves diminuent et cela nous laisse présager ce qui va se passer durant les prochaines années avec l’évolution du climat. »

L’Agence de l’Eau s’implique aux côtés des institutions corses dans la remise en état des différents réseaux, notamment en zone rurale, elle intervient, en même temps, dans la préservation en milieu naturel (zones humides, cours d’eau), ainsi que sur la préservation de l’herbier de posidonie en mer mise à mal par les ancres des bateaux.

L’ensemble et opérations visent à favoriser la transition écologique.