Grand Ajaccio : Plus de 400 écoliers ont fêté l'environnement à Baleone

Plus de 400 élèves des écoles d'Eccica Suarella, Ocana, Bastelicaccia, Vero, Appietto, Mezzavia, Trova, I Salini, Mezzavia et I Molini ont participé activement ce jeudi à la Fête de l'Environnement, qui s'est tenue à l'accueil de loisirs de Baleone. Organisé par la CAPA en partenariat avec l'Éducation nationale, cet événement a offert un cadre privilégié de partage, d'échanges et de retours d'expériences entre différents établissements scolaires. Il s'inscrit dans le prolongement des actions initiées par la collectivité locale depuis 2011 en matière d'éducation à l'environnement auprès des scolaires.Pour l'édition 2022/2023, pas moins de 17 classes allant du CP au CM2 ont participé à des projets pédagogiques tout au long de l'année, bénéficiant du soutien précieux des enseignants et de professionnels engagés tels que le CPIE d'Ajaccio, l'Association Attrrazi et le Parc Naturel Régional de Corse. Les thématiques abordées ont été multiples, avec un focus particulier sur la qualité de l'eau, le milieu aquatique et la biodiversité.Les élèves ont été sensibilisés à quatre grandes thématiques majeures : l'eau douce, la biodiversité, l'eau de mer, le cycle de l'eau et l'impact du changement climatique. Les animations pédagogiques du programme Acqua Linda, faisant partie intégrante du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), ont été conçues en étroite collaboration avec les objectifs et les orientations du SAGE. Ainsi, tout au long de l'année scolaire, les scolaires ont eu la chance de bénéficier d'animations à la fois en classe et sur le terrain, animées par des professionnels passionnés.Ce jeudi, tous les enfants se sont réunis à l'accueil de loisirs de Baleone pour présenter les travaux réalisés durant l'année à travers 21 ateliers captivants. Cet événement a été l'occasion parfaite de mettre en avant leur engagement et les connaissances acquises, témoignant ainsi de l'importance cruciale de l'éducation environnementale dans la construction d'un avenir durable.