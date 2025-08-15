Golfe de Lava : périmètre de sécurité après la découverte suspectée d’un engin explosif historique

Dès la nuit suivante, la préfecture de Corse-du-Sud, en lien avec le cadre d’astreinte de l’Action de l’État en Mer de la préfecture maritime de la Méditerranée, basée à Toulon, a entrepris un travail de cartographie terrestre et maritime pour définir un périmètre de sécurité.

Dans l’attente de l’identification et du traitement de l’objet, et en raison de l’incertitude sur sa charge explosive, un cercle de sécurité de 2 000 mètres de rayon a été établi autour de la position signalée.

Un Avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) a été diffusé tôt le 15 août avec les consignes de navigation à respecter, et relayé auprès des capitaineries de la façade ouest de la Corse pour diffusion aux plaisanciers.

Un arrêté préfectoral de la préfecture maritime de la Méditerranée complète ces mesures.





Recommandations

La préfecture de Corse-du-Sud appelle les usagers de la mer à respecter strictement cette zone de sécurité jusqu’à l’intervention des services spécialisés. Le Groupement des plongeurs démineurs de la Marine nationale interviendra à partir du lundi 18 août pour identifier, sécuriser et, si nécessaire, neutraliser l’engin.

La préfecture rappelle, également, que la sécurité de tous dépend du respect des mesures de précaution.