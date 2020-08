Golf à Sperone : succès de la compétition M. Golf

GAP le Dimanche 2 Août 2020 à 20:45

La première compétition du mois d'août à Sperone a connu un très beau succès de fréquentation, ce jour, avec le chiffre rond de cent golfeurs engagés sur cette compétition qui se jouait en équipe de deux selon la formule scramble. Un record de participation qui a donné lieu à des parties de très bon niveau. On retiendra que le succès en Net a souri à l'équipe Théo et Loïc Michel grâce à un total à 51, alors qu'en Brut ce sont d'autres Michel, Guillaume et Guy qui se sont imposés avec un total de 41

