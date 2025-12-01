CorseNetInfos
Golf - Une belle réussite pour la compétition solidaire de la BA 126


GAP le Lundi 27 Octobre 2025 à 15:14

Dans le cadre du mois Octobre Rose, le CSA de la Base Aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara organisait voici quelques jours une compétition de golf placée sous le signe de la solidarité



Golf - Une belle réussite pour la compétition solidaire de la BA 126
Cette compétition ouverte au public a réuni plus de 70 joueuses et joueurs autour d’un format Pitch & Putt très ludique mais également très technique.
Grâce à la générosité des participants, ce sont 2 500 euros qui ont été récoltés au profit de la Ligue Contre le Cancer. Une belle réussite rendue possible grâce à l'engagement des différents partenaires ainsi que de tous les participants, les bénévoles et de l’équipe d'organisation du club.


Entre la bonne humeur sur le parcours, le moment de convivialité en fin de journée et la remise des prix dans une ambiance festive,en présence du président de la Ligue Corse de Golf Didier Lorenzini, ces moments resteront dans les mémoires.
Rendez-vous est pris pour la prochaine édition pour un nouveau moment de partage, de sport et de solidarité.
 




