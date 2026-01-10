Golf - La Ligue Corse en mode Junior Elite

Début d'année studieux pour les jeunes golfeurs insulaires faisant partie de la démarche Junior Elite mise en place par la Ligue Corse de Golf présidée par Didier Lorenzini. Ainsi six golfeurs des poussins aux minimes, Louis Palmier (Sperone) Julia Monti (GIGA) Dominique Armand (GIGA) Claude Emmanuelli (Murtoli) classé 113e sur 740 joueurs répertoriés au Mérite Jeune National, classé au Mérite Adulte et Classé au niveau européen, Lorys Orazzi (Borgo) et Jules Roubaud (GIGA) ont pris part à ce moment clé pour poser des bases solides, partager des repères communs et continuer à accompagner la progression de ces jeunes talents. La Ligue Corse de Golf a pu s'appuyer sur le club et les dirigeants du GIGA qu'elle remercie pour leur accueil et la qualité des installations mises à disposition. L’encadrement de ce rassemblement était assuré par Laurène Ulivieri, coach à la Fédération Française de Golf et Théo Chartier. Le travail pédagogique et la qualité du travail mis en place auprès des joueurs, aussi bien sur les aspects stratégiques que techniques, ont permis de donner un relief particulier à ce stage du début d'année. Le mot d'ordre de ce regroupement initial était rassembler, structurer et faire progresser les meilleurs jeunes éléments de manière à créer une véritable émulation au niveau de la relève corse.



Un évident travail de structuration

Pour mener à bien cette politique de détection et de valorisation des jeunes golfeurs corses la LCG s'appuie sur les référents Junior Elite, Paul-Michel Marti et Antoine Orazzi épaulés par le Vice Président Freddy Cau, la trésorière Florence Bessière et Ghislaine Rouby (Secrétaire du GIGA), membre du Comité Directeur en charge des dossiers de financements institutionnels.

Au plan technique la Ligue Corse, peut, donc, compter sur les compétences de Laurène Ulivieri, coache de l'Académie de Golf, et du Golf de la Grande Bastide, entraîneur de Ligue, coach de l'équipe de France lors des Jeux Méditerranéens 2018 et, enfin, Championne de France des Enseignants 2009. Un cadre de haut niveau qui sera présent au plus près de la relève insulaire lors des rassemblements qui viendront rythmer la saison, avec l’objectif d'offrir aux juniors un cadre structuré, régulier et exigeant pour performer sur la durée.