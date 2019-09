Global Earth Keeper organise une opération de dépollution du quartier de Lupinu ce 28 septembre

Sollicités par la ville de Bastia pour la première fois l'association Global Earth Keeper intervient dans ce quartier de la ville de Bastia. Le point de RDV est fixé au boulodrome à 9h.



« Ces zones sont polluées par de nombreux déchets en tout genre (bouteilles en verre, bouteilles en plastique, canettes, emballages, plastiques, mégots...) et encombrants. » on lit dans le communiqué.







La brigade verte et les services techniques de la Ville accompagneront cette mobilisation. L'OPH et ERILIA relaieront l'événement auprès de leurs agents et de leurs locataires.



« En fonction du nombre de personnes le jour j, nous constituerons des équipes par secteur. Il s'agira de ramasser tous les déchets et encombrants mais surtout de les trier. Des sacs poubelles noirs et jaunes ainsi que des conteneurs de tri seront mis à disposition. Un camion sera également fourni pour transporter les déchets à la déchetterie. »