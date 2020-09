Gilles Simeoni : « Il semble que nous entrons dans une nouvelle phase de relation entre la Corse et l’Etat »

- Emmanuel Macron semble avoir changé totalement d’attitude à votre égard. N’êtes-vous pas surpris par ce changement de ton très soudain ?

- J’en prends acte. Les raisons de ce changement de ton, je ne les connais pas. Je ne sais pas s’il traduit une évolution sur le fond de l’approche qu’a Emmanuel Macron de la Corse ou s’il s’agit d’autre chose. Je peux juste constater qu’il y a un changement de ton et un engagement pris d’avancer. A l’évidence, cette visite n’est absolument pas, dans la forme et dans le fond, dans le même état d’esprit que nous avions pu ressentir au lendemain de la visite du 6 février 2018. Je ne peux qu’en être satisfait. Comment cet engagement va-t-il se concrétiser et se décliner dans les semaines et les mois à-venir de manière opérationnelle ? Il est trop tôt pour le dire. J’attends de voir comment tout cela se mettra en œuvre. Quoi qu’il en soit, ma responsabilité et mon objectif, en tant que président de l’Exécutif de Corse, sont, vu le champ de travail immense qui nous attend et les urgences sur le plan économique, social et politique, de tout faire pour que ces engagements puissent se concrétiser.



- Pensez-vous que cela inaugure une nouvelle phase des relations entre la Corse et le l’Etat ?

- Je l’espère ! Il semble effectivement que nous entrons dans une nouvelle phase des relations entre le président de la République et moi-même. Au-delà, de nos personnes, les échanges de ce matin peuvent laisser espérer que les relations entre la Corse et l’Etat vont changer. C’est en tous cas le vœu que je forme. J’ai, pour ma part, toujours exprimer notre volonté de dialogue. Elle semble aujourd’hui partagée, y compris au plus haut niveau de l’Etat. Ceci dit, je garde à l’esprit ce qu’il s’est passé depuis deux ans et qui continue de peser. Il faut être lucide. Les choses ne peuvent pas changer d’un coup de baguette magique. Et même si aujourd’hui, l’échange a été positif, nous jugerons sur pièces. Donc, pas de procès d’intention, mais en même temps pas de confiance aveugle, ni d’optimise béat. Des signes positifs ont été donnés, tant mieux ! Reste à les concrétiser. J’espère que cela débouchera sur des avancées très positives et très significatives dans tous les domaines pour la Corse et les Corses.



- Vous parlez d’avancées concrètes, mais les annonces faites par le Président Macron sur les dossiers corses sont très maigres, voire inexistantes ? Quel est votre sentiment ?

- Il y a effectivement un décalage entre la forme et le fond des échanges que j’ai eus, ce matin, avec Emmanuel Macron, et le discours qu’il a prononcé dans sa conférence de presse. Ce discours est globalement, me semble-t-l, très en deçà de ce que nos échanges de ce matin ont pu laisser espérer. J’espère que, dans les jours et les semaines à-venir, ce que nous avons acté se concrétisera dans des décisions fortes et lisibles pour tout le monde. Comme j’ai dit ce matin au président de la République, le Conseil exécutif et la Collectivité de Corse seront au rendez-vous pour faire des propositions concrètes, coordonnées avec l’ensemble des acteurs dans tous les domaines : économique, social, politique et culturel. J’espère que l’Etat sera, lui aussi, au rendez-vous. Je le répète : nous jugerons sur pièces.



Propos recueillis par Nicole MARI.