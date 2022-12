Gilles Simeoni : « Il n’y a pas de présent heureux, ni d’avenir sur le chemin de la clandestinité politique et de la violence »

Une spirale de tension

Estimant que « la reprise du dialogue ne peut pas s’indexer sur le temps de la justice » et que d’autres problèmes attendent d’être résolus, le leader de la droite insulaire demande au président de l’Exécutif de se positionner clairement : « Faut-il mettre un préalable à la reprise ou reprendre les discussions le plus rapidement possible ? ». Il regrette que ce temps suspendu n’ait pas été mis à profit pour élaborer une méthode et un calendrier « que nous réclamons depuis le début. Il faut essayer de discuter, d’abord, entre nous en répondant à la question du ministre : quel projet voulez-vous ? On ne peut pas se permettre de rater ce train ». La seconde question est posée par Don Joseph Luccioni, élu de Fa Populu Inseme, qui évoque le contexte insulaire tendu, la répression politique, les récents actes criminels et la crainte de dérapages. « Il faudrait être aveugle ou inconscient pour ne pas comprendre que cette situation porte en elle un risque important de dégradation politique et conduit à une spirale d’affrontement que la Corse ne connaît que trop et dont elle ne veut plus. Il y urgence à désamorcer une situation de tension sans attendre un nouvel incident ou un nouveau dérapage. Le gouvernement et l’État en ont tous les moyens. Reste à savoir s’ils en ont la volonté ».



Pas de préalable !

Pour le président de l’Exécutif, il est inimaginable de rater le train. Sa réponse est sans aucune ambiguïté : « Il n’y a pas de bonne solution alternative, nous avons le devoir impérieux de réussir ce processus ». Il s’empresse de renvoyer nominativement chacun des groupes politiques de l’opposition à ses responsabilités en leur demandant « de mettre leurs actes en adéquation avec la réponse qu’ils donneront aux Corses ». Rappelant que son discours n’a jamais changé d’un iota, il déclare : « Nous ne voulons plus des prisons, des gardes à vue, de la violence clandestine, nous voulons la paix pour ce pays. Et pour construire la paix, il faut réussir ce processus. Nous le devons à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui sont en prison et aux générations à-venir qui n’ont pas vocation à connaître ce que nous avons connu. Je le dis avec une conviction absolue et une détermination inébranlable ». Ripostant à la droite, il affirme : « On ne va pas vers un processus historique en posant des préalables. Je l’ai dit à Gérald Darmanin quand il a posé de lignes rouges sur le peuple corse, la coofficialité, les prisonniers politiques qui sont des questions essentielles. Donc, nous parlerons du peuple corse, de la coofficialité, des prisonniers politiques. En sens inverse, on ne peut pas discuter dans n’importe quelle condition parce qu’ainsi nous tournerions le dos au véritable processus. Ce dialogue n’en serait pas un et nous conduirait dans l’impasse ». Donc, pas de préalable, ni d’acceptation sans condition !