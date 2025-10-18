Ghjustizia è verità per Yvan Colonna - Pour le Conseil exécutif de Corse "l'engagement de l'État doit être respecté"

« Cette décision suscite une émotion et des interrogations légitimes », souligne le Conseil exécutif de Corse, rappelant que le recours par le parquet à une enquête préliminaire empêche les parties civiles d’avoir accès à la procédure, et donc de comprendre sur quels éléments repose la décision de classement.

Trois ans et demi après les faits, le Conseil exécutif de Corse estime que « l’assassinat dans des conditions aussi atroces que suspectes d’Yvan Colonna fait toujours l’objet de larges zones d’ombre », malgré les travaux de la commission d’enquête parlementaire. Celle-ci avait déjà relevé « des contradictions importantes » dans les explications fournies par les responsables administratifs.

Parallèlement, la famille et les avocats d'Yvan Colonna ont, selon le communiqué, sollicité de nouvelles investigations, « pour l’heure non encore obtenues ».

Dans ce contexte, le Conseil exécutif de Corse « rappelle solennellement que l’exigence de justice et de vérité dans le dossier de l’assassinat d’Yvan Colonna fait partie des engagements auxquels l’État a souscrit » dans le cadre du processus politique engagé après le drame.

« Cet engagement doit être respecté », conclut le communiqué de l’Exécutif corse.