Ghjustizia è verità per Yvan Colonna - Pour le Conseil exécutif de Corse "l'engagement de l'État doit être respecté"

La rédaction le Samedi 18 Octobre 2025 à 08:01

Le Conseil exécutif de Corse a réagi ce vendredi à la décision du procureur de Tarascon de classer sans suite l’enquête préliminaire ouverte sur un possible effacement de données dans le logiciel de renseignement Genesis et sur des faits susceptibles de constituer une non-assistance à personne en danger dans le dossier de l’assassinat d’Yvan Colonna.



« Cette décision suscite une émotion et des interrogations légitimes », souligne le Conseil exécutif de Corse, rappelant que le recours par le parquet à une enquête préliminaire empêche les parties civiles d’avoir accès à la procédure, et donc de comprendre sur quels éléments repose la décision de classement.
Trois ans et demi après les faits, le Conseil exécutif de Corse estime que « l’assassinat dans des conditions aussi atroces que suspectes d’Yvan Colonna fait toujours l’objet de larges zones d’ombre », malgré les travaux de la commission d’enquête parlementaire. Celle-ci avait déjà relevé « des contradictions importantes » dans les explications fournies par les responsables administratifs.
Parallèlement, la famille et les avocats d'Yvan Colonna ont, selon le communiqué, sollicité de nouvelles investigations, « pour l’heure non encore obtenues ».
Dans ce contexte, le Conseil exécutif de Corse « rappelle solennellement que l’exigence de justice et de vérité dans le dossier de l’assassinat d’Yvan Colonna fait partie des engagements auxquels l’État a souscrit » dans le cadre du processus politique engagé après le drame.
« Cet engagement doit être respecté », conclut le communiqué de l’Exécutif corse.




