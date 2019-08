Ghjurnate di Corti : Les Municipales en ligne de mire et les couacs de l’union

Rédigé par Nicole Mari le Dimanche 4 Août 2019 à 22:10

La nécessité de l’union a été au cœur du débat de la majorité territoriale, qui est devenu, depuis l’avènement des Nationalistes aux responsabilités, l’un des temps forts, sinon le plus attendu, des Ghjurnate internaziunale de Corti, organisées par Corsica Libera. Si l’union est sans faille dans le bras de fer qui oppose l’Etat au pouvoir régional, elle connaît de sérieux couacs entre les trois partis de la coalition dans la stratégie électorale à mettre en place pour les municipales. Malgré une volonté commune d’éviter les sujets qui fâchent, le débat, marqué par l’absence de Gilles Simeoni, a acté accords et désaccords. Jean-Christophe Angelini et Jean-Guy Talamoni ont, de nouveau, appelé à une liste commune Pè a Corsica dès le premier tour. Femu a Corsica campe sur ses positions.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie