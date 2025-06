Ghisonaccia : la Poste ferme du 30 juin au 20 août

Les habitués devront faire preuve d’un peu de patience : à partir du lundi 30 juin, La Poste de Ghisonaccia sera fermée pour rénovation. Cette fermeture temporaire, qui s'étendra jusqu’au mercredi 20 août inclus, vise à transformer en profondeur l’espace d’accueil. Le bureau, situé en plein centre-bourg, rouvrira ses portes le jeudi 21 août avec un visage entièrement renouvelé.



Un espace plus moderne, plus ouvert, plus fonctionnel : exit le traditionnel guichet, place à un aménagement contemporain avec îlots d’accueil et mobilier aux normes du groupe La Poste, pensé pour une meilleure circulation et une relation client repensée. Les boîtes postales seront désormais intégrées au sein du bureau, un confort supplémentaire pour les particuliers comme pour les professionnels.

« Cette transformation s’inscrit dans une volonté d’adaptation aux nouveaux usages et de proximité renforcée avec nos clients », précise La Poste.