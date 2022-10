Gestion des déchets : L’Exécutif corse propose aux intercommunalités des conventions d’objectifs et de moyens

’

’

« Notre volonté est de créer les conditions pour sortir de l’état systémique de crise des déchets et de régler définitivement cette question récurrente. Ce rapport est un pas important dans l’émergence d’un nouveau modèle ». Comme il l’a souvent martelé, le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, n’entend pas attendre l’adoption de la version définitive du Plan déchets, qui interviendra, au terme de la procédure légale, d’ici 12 à 15 mois, pour mettre en œuvre les principales mesures. Avec le conseiller exécutif en charge des déchets et président de lOffice de lenvironnement de la Corse (OEC), Guy Armanet, il a, en préambule de la session de l’Assemblée de Corse, jeudi matin à Aiacciu, présenté un rapport sur les conventions d’objectifs et de moyens entre la Collectivité de Corse, l’OEC, l’Ademe, le Syvadec et les intercommunalités. Le rapport, qui aurait dû être débattu l’après-midi même, a été renvoyé à la session d’octobre après l’interruption prématurée des débats, suite au refus de la demande de liberté conditionnelle de Pierre Alessandri. Les conventions, que l’Exécutif propose, seraient conclues pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois. Elles s’appuient sur le principe donnant-donnant : aider techniquement et financièrement les intercommunalités, qui sont asphyxiées par le coût de la collecte des déchets, sous condition qu’elles portent des projets de territoire en adéquation avec les grandes lignes du plan. « La situation devient de plus en plus complexe pour les intercommunalités, notamment en termes de financement. Elles font face à une hausse de 4,4% par an depuis 10 ans, liée aux déchets. Nous avons décidé de ne pas attendre et de nous mettre au travail », précise Guy Armanet.Quatre axes majeurs font figure de prérequis à cette aide : le premier est l’obligation pour chaque intercommunalité de mettre à disposition deux terrains qui serviront, « l’un au traitement des déchets, l’autre à la valorisation, soit pour plateforme de compostage, soit pour déchetterie ou recyclage. Bastia a une déchèterie, elle devrait en avoir trois. Aiacciu a une déchèterie, elle devrait en avoir quatre. Il faut que dans 4 ans, on double les déchèteries. C’est une clé importante. On s’est rapproché des intercommunalités, certaines ont déjà mûri des projets. Déjà deux intercos ont fait remonter des possibilités de terrain pour un centre de stockage, cela donne au Syvadec la possibilité de faire des études. Donc, les choses évoluent plutôt dans le bon sens », confie le président de l’OEC. Le second est la mise en œuvre d’une redevance spéciale incitative pour les professionnels et d’une tarification incitative pour les ménages. Le troisième est de généraliser le tri à la source des biodéchets de façon adaptée à chaque territoire. « Nous avons lancé une première opération d’entrée en guerre contre les biodéchets à la prison de Borgu où nous traitons 160 kilos/jour, ce qui permet de retirer 60 tonnes par an de l’enfouissement. Certes, ce n’est pas grand chose au regard des 140 000 tonnes enfouis chaque année, mais c’est un premier pas, surtout quand on sait qu’enfouir une tonne coûte 400 € », ajoute-t-il. Le quatrième axe est de former les élus et les agents techniques aux opérations demandées, comme le compostage : « C’est important d’avoir un cadre bien précis puisque le métier est en train de changer et que les collectes sélectives ne se font plus comme les collectes des ordures ménagères que l’on faisait hier. Les élus ont bien évidemment besoin d’accompagner la démarche. Il faut que les mentalités changent à tous les niveaux ». L’idée est de territorialiser fortement le traitement des biodéchets au plus près des territoires « et pas que les biodéchets de Bastia soient traités à Cargèse, on ne transporte que de l’eau ! ».