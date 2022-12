Gérald Darmanin : "Le dialogue n'a jamais été rompu ni avec Simeoni, ni avec les maires de l'ile"

5 décembre

en Corse

, invité du 8h30 de Franceinfo le ministre de l'Intérieur

🗣 Gérald Darmanin reporte son déplacement en Corse : "Ce n'était pas le climat serein pour parler de l'avenir de la Corse", justifie le ministre de l'Intérieur. pic.twitter.com/lSlVVkVSL7

— franceinfo (@franceinfo) December 6, 2022



Au lendemain de l'arrestation de huit militants nationalistes, ce lundia expliqué les raisons du report à janvier de son déplacement qu'il devait effectuer jeudi et vendredi prochains sur l'ile. "Si c'est pour aller en Corse pour ne pas parler de l'avenir de Corses et de la Corse, ce n'est pas la peine et vu ce qui se passe en ce moment. Il a donc été convenu avec tous les acteurs que ce n'était pas le climat serein pour parler de avenir de l'ile, affirme Gérald Darmanin, qui rassure "le dialogue n'a jamais été rompu ni avec Simeoni, ni avec les maires de l'ile." Au contraire "Nous devons construite ensemble un seule chemin pour la Corse et nous le ferons ensemble en se débarrassant de la criminalité organisée".Au cours de l'interview le ministre est aussi revenu sur les récentes arrestations survenues les 1er et 5 décembre. Ces interpellations ont été menées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le Parquet national antiterroriste (PNAT) en mai 2021 pour association de malfaiteurs terroriste, à la suite de l’annonce de la création d’un nouveau groupe armé, baptisé "FLNC Maghju 21", lors d’une conférence de presse clandestine. "détaille le ministre selon lequel, "les Corse en ont marre d'avoir le débat confisqué par quelques uns."