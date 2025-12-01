Gabriel Diana : "Le bijou de l'année"

Issu d’un modèle d’art conçu par l’artiste, le bijou est fondu en or, en argent ou en vermeil par un artisan distingué “meilleur ouvrier de France”. Chaque exemplaire est répertorié, signé et poinçonné, gage d’une fabrication soignée et d’une authenticité garantie.
Trois dimensions sont proposées — 2 cm, 3 cm et 5 cm — en deux finitions. Les prix vont de 120 € à 450 € en argent, et de 240 € à 650 € en vermeil, métal composé d’argent recouvert d’or 24 carats sur une épaisseur d’environ 5 microns.
La commercialisation est assurée exclusivement par le DIAN’Arte Museum.
Contact : dianarte-museum@orange.fr ou par téléphone aux 04 95 36 15 08 et 06 69 24 01 10.
-
Les Restos du Cœur lancent leur 41ᵉ campagne : en Corse-du-Sud, la précarité continue de grimper
-
Ajaccio - Aiutu Corsu organise une nouvelle collecte alimentaire le 29 novembre
-
À Santa Maria di Lota, la construction de résidences secondaires bientôt interdite
-
Biguglia - Un banc rouge contre toutes les formes de violences installé par les collégiens
-
Duathlon di U Nebbiu : une édition record attendue ce dimanche 30 novembre