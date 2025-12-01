Gabriel Diana : "Le bijou de l'année"

Issu d’un modèle d’art conçu par l’artiste, le bijou est fondu en or, en argent ou en vermeil par un artisan distingué “meilleur ouvrier de France”. Chaque exemplaire est répertorié, signé et poinçonné, gage d’une fabrication soignée et d’une authenticité garantie.



Trois dimensions sont proposées — 2 cm, 3 cm et 5 cm — en deux finitions. Les prix vont de 120 € à 450 € en argent, et de 240 € à 650 € en vermeil, métal composé d’argent recouvert d’or 24 carats sur une épaisseur d’environ 5 microns.



La commercialisation est assurée exclusivement par le DIAN’Arte Museum.

Contact : dianarte-museum@orange.fr ou par téléphone aux 04 95 36 15 08 et 06 69 24 01 10.





