Fusillade mortelle de Bastia : un homme s'est constitué prisonnier

En début de soirée le procureur de La République apportait les précisions suivantes

Ce jour 19 décembre 2020 en début d’après-midi, des faits, qualifiés à ce stade d’homicide volontaire et de tentative de d’homicide volontaire, ont été commis quartier Lupino à Bastia par un homme âgé de 47 ans sur deux individus dont l’un, âgé de 40 ans, est décédé, et l’autre, âgé de 32 ans, est blessé.



Il apparaît à ce stade des investigations que le mis en cause, gérant d’un bar, aurait été en conflit avec les victimes au sujet d’un second bar dont il possédait les murs.



Après une première altercation violente qui aurait eu lieu hier soir, une seconde éclatait ce jour en début d’après-midi qui aboutissait à l’usage d’une arme de poing par le mis en cause qui tirait à plusieurs reprises sur les victimes. Il contactait immédiatement le commissariat de Bastia et se rendait aux forces de police dès leur arrivée. Il était placé en garde à vue.



La DRPJ, antenne de Bastia, a été saisie de ces faits.