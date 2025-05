Furiani : trois femmes blessées après avoir été percutées par un véhicule, le conducteur placé en garde à vue

Les faits se sont déroulés ce mercredi 14 mai, peu avant 22h30, sur le parking du KFC de Furiani. Trois femmes, âgées de 20, 24 et 34 ans, ont été violemment percutées par un véhicule dans des circonstances encore floues mais selon nos informations, l’homme ferait partie de l’entourage de l’une des trois victimes.



D’importants moyens de secours ont été mobilisés : trois ambulances, un médecin du SAMU, deux cadres des sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre, rapidement arrivées sur les lieux pour sécuriser la zone et effectuer les premières constatation. Les deux plus jeunes victimes ont été légèrement,t blessées, tandis que la troisième, polytraumatisée, souffre notamment d’une fracture tibia-péroné à la jambe droite. Toutes ont été transférées à l'hôpital de Bastia par les secours.



Si les circonstances exactes dans lesquelles la voiture a heurté les trois femmes restent indéterminées, « le conducteur du véhicule, auteur présumé des faits, a été interpellé et placé en garde à vue » au commissariat de Bastia.a indiqué à Corse Net Infos le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre. Une enquête « pour violences volontaires aggravées et conduite sous l’empire de stupéfiants, malgré une suspension du permis de conduire.» a été ouverte et confiée