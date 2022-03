Furiani : la belle santé du Furiani Basket Club

Créé en 1985, le Furiani Basket Club est vite devenu un des clubs phares de l’Île, remplaçant l’icône des années 80 qu’était le club La Marana. C’est d’ailleurs le regretté Mathieu Nucci, proche de ce club, qui avait lancé l’idée à Josée Germain de créer un club de basket à Furiani. Grâce au dynamisme de ses présidents successifs le club s’est épanoui au fil des années et vite devenu une pépinière de basketteurs et basketteuses. A l’aube de cette année 2022, Youssef Elouard, ancien joueur de La Marana, président du FBC depuis 2018, fait un bilan plutôt positif malgré ces années covid.





« Malgré les périodes de confinement, les règles sanitaires, la pandémie, le nombre de licenciés n’a pas vraiment baissé. Nous sommes aujourd’hui 120 licenciés des catégories babies à seniors et en cette saison 2021/ 2022 on compte 40% de nouveaux licenciés dans les petites catégories ». Youssef Elouard qui a succédé à Stéphane Romiti qui a tant fait pour le basket local est devenu dirigeant par ses enfants qui pratiquaient en catégories baby et poussine. « Comme beaucoup de parents de jeunes j’ai donné un coup de main au club puis je suis devenu éducateur et arbitre ». Le FBC, au même titre que Vescovato, autre figue du basket insulaire, est le seul club de Corse à posséder des catégories U15 et U 17 filles.

Si Vescovato excellait chez les garçons dans les années 90, à Furiani, les féminines ont dignement représenté la Corse jusqu’il y a encore trois ans. « Les seniors féminines ont longtemps été la locomotive du club. On est resté 8 ans en N3, frôlant la montée en N2 ».





La cuvée de ces années était excellente avec les Jollant, Nappo, Elouard, Mattei, Romiti, Lorenzi… « Des filles accrocheuses qui malgré leurs études à Corte pour la plupart, s’arrachaient aux entrainements et chaque dimanche en match. Aujourd’hui, la catégorie senior féminine est un peu en parenthèse. On mise tout sur la formation ». Une formation assurée par les passionnés que sont les Patrick et Véronique Airola, Maude Lattre, Younes Elouard, Joanna…. Une formation parfois difficile à assurer en raison du manque d’infrastructure : « La fermeture de la salle Pepito Ferretti nous oblige à partager les créneaux d’entrainements avec d’autres disciplines. On arrive quand même à avoir un entrainement par semaine par catégorie ». Comme cela a toujours été le cas on se serre les coudes au FCB entre dirigeants, éducateurs et parents : « Notre club a toujours été un club familial et les parents s’investissent beaucoup. J’ai aussi de la chance d’avoir une équipe soudée autour de moi avec les Cathy Guerrini ou Horace Nappo ». Confiant en le recul du coronavirus, le club prépare la 35ème édition de son tournoi annuel. « Ce tournoi qui est très prisé des équipes continentales aura lieu les 4, 5 et 6 juin et regroupera plus de 500 joueuses et joueurs, des catégories baby aux U18, dont la moitié du continent ».