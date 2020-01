Furiani : Un adolescent en arrêt cardio-respiratoire après une collision

C.-V. M le Vendredi 31 Janvier 2020 à 09:19

Un grave accident de la circulation s'est produit ce vendredi à 5h25 à Furiani. Dans des circonstances qui restent à déterminer, une voiture et une moto sont entrées en collision. Le pilote de la moto, un jeune homme de 17 ans, a été transporté en arrêt cardio-respiratoire au centre hospitalier de Bastia. La gravité des blessures ont nécessité la mobilisation d'une ambulance et deux véhicules de secours routier du centre de secours de Bastia et du Samu. Plus d'infos à venir.

