Furiani : «Tutti Furianinchi» se positionne pour les municipales de 2020

«Notre mouvement se veut un mouvement politique et citoyen sans étiquette désireux de présenter un projet pour Furiani lors des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars 2020 » explique Enzo Martel, 24 ans, un des chefs de file de ce mouvement.

Auprès de lui, 2 autres jeunes, Jean-Alain Tarelli et Aurélie Fico.

Si les deux jeunes hommes sont proches de Jean-Martin Mondoloni (ils étaient sur sa liste aux dernières territoriales), la jeune fille se présente elle sans étiquette.

C’est d’ailleurs le crédo du mouvement : ne pas être rattaché à un parti mais ouvert à toutes les bonnes volontés, qu’elles soient de droite, de gauche ou d’ailleurs.





Pourquoi cette démarche ? «Notre démarche poursuit une ambition claire, celle de remettre les Furianais au cœur de la vie de leur commune » souligne Enzo Martel. « Aujourd’hui les villageois se sentent délaissés et si nous avons organisé cette conférence de presse au village, c’est tout un symbole» ajoute Jean-Alain Tarelli, «Au village il n’y a plus de lieux de vie ! Pas un commerce de proximité, pas un bar, point de terrain de boules. Furiani apparait aujourd’hui comme une annexe de Bastia, un simple lieu de passage et Furiani se meurt de cette situation ».





Avant de se lancer dans cette bataille électorale, les membres du mouvement qui comprend aussi des anciens comme Angèle Albertini ou Bernard Emmanuelli, ont entamé une grande consultation auprès des habitants de Furiani afin de recueillir leurs aspirations pour la commune, des rencontres qui vont d’ailleurs se poursuivre jusqu’à l’automne.

« Notre démarche a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et les personnes rencontrées nous ont témoigné de leur reconnaissance pour notre écoute ainsi que pour notre volonté de les inclure dans la construction d’un programme. En octobre nous pourrons alors dresser un diagnostic des préoccupations des habitants et ainsi établir un programme électoral » indique Enzo Martel. En complément de cette tournée consultative, le mouvement a aussi distribué des questionnaires pour recueillir des témoignages écrits.

« De bonnes choses ont été faites par la municipalité il faut aussi le reconnaitre mais il est impératif aujourd’hui de proposer aux Furianais une vision structurelle pour l’avenir de la commune » poursuit Enzo Martel.

« Nous avons déjà obtenu le soutien de commerçants, d’artisans, d’habitants de la commune qui ne voient plus clair dans la couleur politique de la ville. Il faut que la municipalité actuelle se positionne. Liste divers-gauche aux dernières élections municipales, certains élus comme Louis Pozzo di Borgo se sont ensuite rangés aux cotés des nationalistes de Pè a Corsica. Lorsque Macron est venu, d’autres ont brandi l’écharpe tricolore et aux dernières européennes, le maire a pris position pour un parti animalier. Tout cela est trop flou. Certains conseillers municipaux sont d’ailleurs d’accord pour nous rejoindre».





Tutti Furianinchi se défend d’être dans une démarche Mondoloniste, mais affirme être sans étiquette et ouverte à tous pour revitaliser le village et donner aussi un cœur de ville entre le Cosec et le rond point qui rejoint la route Territoriale.

CNI était présent au village ce samedi matin