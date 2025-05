Furiani : Trois femmes blessées après avoir été percutées par un véhicule

Il était environ 22h30 ce mercredi 14 mai lorsque les secours ont été appelés pour un accident impliquant des piétons, sur le parking du KFC de Furiani. Trois femmes ont été blessées après avoir été percutées par un véhicule, dans des circonstances encore indéterminées.



Selon les premières informations communiquées par les pompiers, les trois victimes sont âgées de 20, 24 et 34 ans. Les deux plus jeunes ont été évacuées en urgence relative. La troisième, polytraumatisée, souffre d’une fracture tibia-péroné à la jambe droite.



D’importants moyens ont été mobilisés : trois ambulances, un médecin du SAMU, deux cadres des sapeurs-pompiers, ainsi que les forces de l’ordre.



Plus d'infos à venir.