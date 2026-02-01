Furiani : Le Docteur Laurent Caporossi invité des « Entretiens d’Aurélius »

Origine de la vie – Concept de la vie – Concept de la conscience – Mystère de la pensée et capacité du cerveau – Qu’est-ce que les EMI ?

Médecine, langage & intuition, peur de l’échec, peur de se tromper, transcendance par Hippocrate, …

La médecine, l’humanité, la pensée sont-elles phagocytées par les algorithmes, ouverture sur la fin de vie, accompagnement de fin de vie … L’humanité médicale est-elle aujourd’hui menacée ? …

Ce sont toujours des rencontres passionnantes auxquelles nous convie Christophe di Caro dans ces «Entretiens d’Aurélius ». Après Jean-Guy Talamoni et Jean-François Carlotti, en entretien ce samedi 7 février à 17h à la brasserie La Causerie à Furiani, le docteur et écrivain Laurent Caporossi. « Le projet de la rencontre est de problématiser autour de ce qui, aujourd’hui et depuis de nombreuses années, pose question à l’art médical » souligne l’organisateur Christophe di Caro. « Que cela soit à travers des explications cosmogoniques, ou scientifiques, de l’apparition de la vie sur terre, de l’émergence de la conscience humaine intelligente, mais encore de la vie après la mort, des expériences de mort imminente, de la problématique du vieillissement, et du rapport éthique et bien contemporain du suicide assisté et de la fin de vie. Le docteur Laurent Caporossi fera part de son expérience héritée de sa vie consacrée à la médecine, par le Serment d’Hippocrate et de son intuition, ainsi que de toutes ses interrogations d’homme, face à un art médical en permanente évolution. La médecine ne serait en réalité pas ou peu cartésienne : Son humanité serait-elle désormais en danger ? L’ouvrage Una vita umana- essais sur la vie & U sgiò duttore et son auteur en seront les dignes porte-paroles ».Le déroulé :Une séance de dédicaces suivra.