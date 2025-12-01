Frédéric Poletti : “Les prix des carburants en Corse ne baisseront qu’avec une régulation”

MP le Mardi 18 Novembre 2025 à 22:58

Au lendemain de l’amende record infligée par l’Autorité de la concurrence à TotalEnergies, Rubis et EG Retail, Frédéric Poletti, du collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse, salue une sanction qui vient valider un travail de longue haleine. Mais s'il estime que cette nouvelle décision confirme que le secteur fonctionne « hors des règles » , il affirme que seule une régulation permettra de protéger durablement les consommateurs.