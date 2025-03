Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio Volley) : « On est prêts pour les play-offs »

Frédéric Ferrandez, entraîneur

« C’était un match très difficile ce soir. On savait que l’adversaire était diminué ce soir mais on s’est mis à leur niveau. On s’est mis en difficulté tout seul. Ils ont tenté beaucoup de choses au service et ils nous ont mis en difficulté. Cela fait un long moment que nous avons la tête aux play-offs. On est prêts. Cela fait trois journées que nous savons que nous allions terminer à la première place et que cela ne changerait rien au championnat. Maintenant, il va falloir faire un grand quart de finale car cela va être compliqué. On a fait une saison pleine, avec seulement trois défaites, et du beau jeu. Tous les voyants sont au vert ».



Robin Neraudau, passeur

« On venait de perdre 3-0 contre Martigues et il fallait rebondir ce soir, et cela n’a pas été évident. Cela a été compliqué contre un bon adversaire. Il fallait se remettre dedans mais nous avons très mal entamés le match. Mais au final on est satisfait de finir sur une note positive. Maintenant, c’est un autre championnat qui commence avec les play-offs, toutes les cartes sont rebattues. On est favoris, on le sait et on va assumer ce statut dès les quarts de finale ».