François-Xavier Pietri au salon du livre de Bastia : "Imposer la voiture électrique en 2035 est une folie"

François-Xavier Pietri, né à Bastia, est journaliste économique. Il a été, notamment, directeur de la rédaction du quotidien « La Tribune », avant de diriger les services économie de TF1 et de LCI. Sur cette chaine il a longtemps animé « La bourse en actions » puis « Le club de l’économie ».







Dans son livre qui vient de sortir aux Editions de l’Observatoire, il pointe au stylo rouge l’Europe qui veut imposer la voiture électrique en 2035 et argumente. Il faut savoir que les États européens ont confirmé la décision de la Commission de Bruxelles : dès 2035, la vente de tous les véhicules émetteurs de CO2 sera interdite. Les moteurs diesel et à essence neufs seront bannis, de même que les hybrides. Et pour FX Pietri, la France va se retrouver devant de grosses problématiques avec un parc à renouveler sans les capacités indus­trielles nécessaires, une couverture nationale de bornes de recharge ridiculement insuffisante, un marché totalement livré aux Chinois, une casse sociale massive, un clivage sans précédent entre les nantis et les Français les plus modestes...

Autre problème qui vient se greffer à ceux-ci déjà très nombreux: celui des batteries qui alimentent lesdites voitures. Des batteries au cobalt, un minerai qui n’est exploité qu’au Congo et dans des conditions indignes.





Comment les Français vont-ils accepter ce brusque chan­gement? Qui va payer la note? Dans son livre, l’auteur donne son éclairage, mettant en avant l'absurdité de cette décision qui ne s’avère même pas écologique comme on pourrait le supposer…

Entretien en vidéo