François-Xavier Ceccoli veut frapper fort contre les sévices sur les animaux

« Les règles qui sont en place aujourd’hui ne sont pas assez dissuasives en matière de condamnations d'abord, c'est pour cela que je propose de durcir et les amendes et les peines qui peuvent être infligées avec du sursis allant jusqu'à la prison ferme de manière plus forte », explique-t-il. Dans l’article 2 bis de sa proposition de loi, François-Xavier Ceccoli prévoit ainsi de renforcer les peines principales encourues pour actes de cruauté envers les animaux en portant l’amende de 30 000 à 60 000 euros, et, en cas de récidive, à 75 000 euros. « Si on veut que ce soit efficace, il faut que les gens qui sont mal intentionnés comprennent qu'il y a un prix à payer », appuie-t-il. Pour le député de la 2ème circonscription de Haute-Corse, le but affiché est de « criminaliser ces faits », alors que la France a longtemps considéré que les sévices sur les animaux relevaient du simple délit.



Instituer une interdiction obligatoire de détenir ou d’acquérir un animal



Par ailleurs, le parlementaire souhaite également rendre automatique la confiscation de tous les animaux détenus par le condamné en cas de condamnation pour sévices graves, actes de cruauté ou abandon, sans que le juge n’ait plus à motiver spécialement cette mesure. En outre, dans l’article 2 de sa proposition de loi, il aspire à introduire un nouvel article dans le code pénal pour instituer une interdiction obligatoire de détenir ou d’acquérir un animal pendant au moins dix ans. Une interdiction qui pourrait être définitive en cas de récidive.



« C’est une mesure importante pour moi, car on est dans une société de la banalisation de toute chose. Par exemple, on voit que le malinois est le chien à la mode. Or certaines personnes décident d’en adopter un et s’aperçoivent très vite que c'est un animal qui demande énormément de temps, parce que c’est une race très intelligente, mais hyperactive. Et faute de savoir s’en occuper, on a malheureusement vu que certains décident de tuer ou d’abandonner ces chiens. Il y a une banalisation de ce genre de phénomène qu’il faut combattre », développe le député, « L’idée c'est d'empêcher justement ces gens dont on a reconnu qu’ils ont infligé des sévices à des animaux et qui ont été condamnés de pouvoir détenir un animal ». Dans cette même optique, François-Xavier Ceccoli a également été plus loin dans l’article 5 de sa proposition de loi qui vise à créer un fichier national des interdits d’animaux, « analogue dans son principe à ceux existants pour les infractions sexuelles ou les interdictions de stade ». « Cela permettra notamment aux refuges, associations agréées et services vétérinaires de vérifier qu’un acquéreur ou adoptant n’est pas frappé d’interdiction », précise-t-il.



Alors que le député a déposé son texte cette semaine à l’Assemblée nationale, il espère que celui-ci fera des émules et pourra être enrichi pour davantage de protection des animaux. « On pourrait peut-être penser à ajouter un paragraphe sur l’instauration de cours de sensibilisation au respect de la vie animale dans les écoles », glisse-t-il. La proposition de loi ne devrait toutefois pas passer en séance avant la fin de l’année 2026.