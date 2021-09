France 3 Corse Via Stella prépare "la télé de demain"

C'est aussi la rentrée pour France 3 Corse Via Stella. Pour bien commencer cette année scolaire, la chaîne insulaire propose deux nouveaux rendez-vous. Tout d'abord, l'émission "Memoria" un programme court qui offre une vision de la société corse du point de vue des anciens, diffusée à 20 heures tous les dimanches. La seconde est bien différente. "Au fond des choses", est la première et la seule émission corse à traiter de sexualité à travers la vision de personnalités insulaires. "On commence par une auteure de BD, puis il y aura par exemple un avocat qui expliquera les questions de droit et de sexualité", explique Vanina Suzzoni, la nouvelle directrice des programmes de la chaîne.



Pour le reste, la grille de programmation reste inchangée. On retrouvera donc les rendez-vous incontournables de la chaîne, ceux autour de l’information de proximité mais aussi les 5 émissions en langue corse, le jeu télévisé Sapientoni ou encore la saison 2 de Paese, la série qui connaît un réel engouement depuis son lancement, diffusée du lundi au vendredi à 20h35.



"Informer, divertir et ouvrir les esprits"



L'enjeu de cette saison 2021-2022 et des années à venir sera cependant de pérenniser ce succès et d’être en cohérence avec les nouveaux usages. "Il faut que nous soyons plus présents sur de nouveaux supports, favoriser l'interaction et écouter les spectateurs", poursuit la directrice de programmation. Un avis que partage le directeur de la chaîne Hervé de Haro qui entend s'inscrire dans le quotidien des Corses : "Dire que nous nous adressons aux Corses c'est un peu réducteur, notre objectif de nous adresser à un public populaire et actif. Nous sommes en train de réfléchir à la télé de demain". Les objectifs de la chaîne resteront toutefois inchangés. "Informer, divertir et ouvrir les esprits, c'est la mission de France 3 Corse, continue-t-il avant de reprendre, les modes de consommation ont changé, il faudra seulement s'adapter."



C'est ce à quoi Sebastien Tieri, rédacteur en chef de la chaîne et ses équipes s'attèlent tous les jours pour traiter l'information au plus près des Corses. "Aujourd'hui, les hommes politiques s'expriment sur les réseaux sociaux. Les internautes, eux, communiquent directement avec nous et proposent des idées de sujets. C'est un véritable outil pour faire des contenus hybrides", explique-t-il.



Vers de nouveaux usages de la langue corse



Tantôt à la troisième place du podium de l'audience insulaire, tantôt à la cinquième, France 3 Corse Via Stella a encore de belles années devant elle. "On peut toujours faire mieux. Ce qui compte pour moi ce n'est pas aujourd'hui mais plutôt demain", assure Hervé de Haro. L'avenir de la chaîne ne se construira pas sans la langue corse. Si elle est déjà bien présente dans les programmes, le directeur entend l'intégrer sur les réseaux sociaux et sur le web. "La question pour moi ne se pose même pas. L'emploi de la langue insulaire est quelque chose de naturel et elle continuera d'exister sur Via Stella tout comme le lien avec la Méditerranée".