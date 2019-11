Fort coup de vent en Haute-Corse : transports scolaires suspendus dans le Cap Corse et le Nebbiu

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « Vent fort » à compter de ce dimanche 3 novembre à 17 heures et jusqu’à lundi 4 novembre à 16h au plus tôt. "Les Les transports scolaires desservant le Cap corse et le Nebbiu seront suspendus" prévient dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse



Balagne au Cap Corse. Tout au long de la nuit de dimanche à lundi, le Libecciu va souffler très fort. Ce dimanche soir, le vent d'ouest à sud-ouest va se renforcer sur le nord de l'île, de laau. Tout au long de la nuit de dimanche à lundi, le Libecciu va souffler très fort.

Sur le Cap Corse, les rafales pourraient atteindre160 km/h, sur la région bastiaise 100 à 110 km/h. Sur l'extrême sud de l'île, sur le relief et par déferlement sur la région de Conca, le vent se renforce avec des rafales de 100 à 120 km/h.

Les transports scolaires desservant le Cap corse et le Nebbiu seront suspendus.





Consignes

La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse

Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises, • Ne pas se promener sur les crêtes,

Éviter les sorties en mer,

Limiter autant que possible ses déplacements,

Sur la route, faire preuve de prudence,

Être vigilant face aux chutes d’objets,

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Ne pas intervenir sur les toitures,



Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00, soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com

