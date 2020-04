Force Ouvrière de La Poste-Orange de Corse : "organisations chaotiques et un déconfinement qui va être compliqué"

C’est le service public qui porte à bout de bras la nation dans cette période de crise. Cela montre le caractère assassin de toutes les politiques libérales menées ces dernières années pour le démanteler.



Les agents de La Poste et d’orange, acteurs de la vie économique de l’ile sont, eux aussi, en première ligne avec les difficultés et inquiétudes que nous connaissons.



A La Poste, dès le début de la pandémie, la position de FO com Corsica La Poste a été très claire : fermeture de tous les bureaux de Poste et centre courrier car nous n'avions pas le matériel nécessaire pour sécuriser nos agents. Cela aurait évité la propagation du virus dans les bureaux de Poste et certainement sur les clients !



Si cela s’est partiellement arrangé, aujourd’hui nous constatons que l’application des gestes barrières dans les centres courrier est rendu difficilement applicable du fait de l’encombrement des locaux par des « montagnes » de paquets car l’arrivée du courrier n’a pas été géré en fonction de de la force de travail existante pour sa distribution. Pire, compte tenu d’un absentéisme important, La Poste n’a pas su conserver les CDD qui connaissaient le travail ce qui a entrainé une distribution catastrophique et non conditionnée.



Aujourd’hui l’entreprise amorce son déconfinement en modifiant son organisation de travail. Une organisation de travail dictée par Paris qui exclue toutes marges de manœuvre à la Direction dans une région ou 1/3 de la population est à risque. Elle passe de 3 à 4 jours de distribution, sans tenir compte des préconisations des CHSCT locaux. Est-ce bien raisonnable ?



Pour notre syndicat la gestion chaotique de la crise par la Direction Régionale amène une ambiance anxiogène au sein des personnels à laquelle il faut rajouter des remontrances de certains usagers qui pestent de ne pas recevoir leur colis dans les délais et de ne pas pouvoir faire leurs opérations en bureaux. Ce manque de considération est regrettable.



Pour Fo-com Corsica La Poste la gestion de cette crise est médiocre et les incertitudes sur « l’après 11 mai 2020 » font que l’inquiétude des agents est certaine. Nous ne sommes pas d’accord sur ce qui est mis en place mais le passage se fait en force. Dans ces conditions, nous demandons au Directeur régional, responsable de la santé au travail de ses agents, de s’entourer de toutes les précautions nécessaires car il ne faudrait pas que nos collègues soient montrés du doigt si les choses dérapaient après cette date.



La situation à Orange dans sa globalité et spécialement sur l’ile, fait que la santé et la sécurité des salariés a été la vision première de la Direction dans un dialogue fort avec notre organisation syndicale, tant au niveau national que local.



Cela s’est fait avec la mise en télétravail de la majorité des salariés d’Orange Corse et de mesures strictes et du matériel de protection pour les techniciens d’interventions.



Cette volonté de sécurité des salariés s’intègre dans le fait qu’Orange a un rôle stratégique en sa qualité d’Opérateur d’Importance Vitale.



Mais tout n’est pas parfait pour autant car des points de désinformations, au niveau du groupe et relayé ici en Corse, polluent les relations entre la Direction et ses salariés.

Pour exemple l’annonce comme un « cadeau » qu’Orange n’utilise pas le chômage partiel. Mais la vérité c’est qu’il est inapplicable aux fonctionnaires et donc à l’ensemble du personnel d’Orange sous peine d’enfreindre le principe constitutionnel d’égalité. Ou encore, les vraies raisons des jours de congés imposés qui vont permettre d’abaisser les provisions pour congés d’environ 100 à 120 millions d’euros sur l’année et cela sur le dos des salariés au profit des actionnaires. Même en temps de crise, on ne perd pas le nord !